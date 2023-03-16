Петербург — город царь-луж, соседи подтягиваются

За последние пару дней сугробы подтаяли и лужи подсохли, это замечали и горожане вместе с «Фонтанкой», и главный синоптик Александр Колесов. Но не везде. У петербуржцев десятки кандидатов на звание царь-лужи. Сообщения о подтоплениях продолжают поступать из разных частей Петербурга и из городов-спутников. Местами можно при желании разглядеть подводные лодки и лох-несских чудовищ. Представляем вам свежую подборку от 15 марта.
Вот так выглядит новый «водоём» в Буграх, сообщает читатель «Фонтанки» Антон.
На пересечении улицы Генерала Хазова и Петербургского шоссе лужа за ночь подмёрзла.
«Наша элитная царь-лужа на подъезде к ЖК «Леонтьевский мыс», — шутит читатель. Этот жилой комплекс расположен на Петроградской стороне напротив Крестовского острова, на берегу Малой Невки и Ждановки.
Единственный подъезд к ЖК ЦДС «Московский» под водой скрывает ямы. «Это дорогой не назвать, нам нужна переправа», — пишут в редакцию местные жители.
читательница «Фонтанки» Екатерина
В Мурино, которое находится на территории Ленобласти и соседствует с Петербургом, потоп. «Люди заблокированы внутри парадных, уровень воды продолжает подниматься! Причина: поле, в котором муринцы любят отдыхать, находится по уровню выше домов ЖК «Мурино», а дренажная канава не справляется», — рассказывают местные жители в соцсетях. Детскую коляску переносят на руках.
Это далеко не единственные разливы воды в городе. «Фонтанка» ранее публиковала фото и видео с других улиц.