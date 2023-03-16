Петербург — город царь-луж, соседи подтягиваются

За последние пару дней сугробы подтаяли и лужи подсохли, это замечали и горожане вместе с «Фонтанкой», и главный синоптик Александр Колесов. Но не везде. У петербуржцев десятки кандидатов на звание царь-лужи. Сообщения о подтоплениях продолжают поступать из разных частей Петербурга и из городов-спутников. Местами можно при желании разглядеть подводные лодки и лох-несских чудовищ. Представляем вам свежую подборку от 15 марта.

Вот так выглядит новый «водоём» в Буграх, сообщает читатель «Фонтанки» Антон.

