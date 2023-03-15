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    Петербург местами высох. Посмотрите, как разительно отличается город с лужами и без

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    5 комментариев

    «Поплывший» Петербург местами чудесным образом преобразился: там, где еще вчера чернели огромные лужи и куча снега, к среде, 15 марта, неожиданно стало сухо. Настолько, что работа коммунальных служб видна невооруженным глазом.

    7-я Советская улица 14 и 15 марта 2023 года

    автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Жизнь автомобилистов значительно упростилась на 7-й Советской улице. Парковка там хоть и платная, но буквально накануне водителям приходилось соседствовать с залежами снега. Сейчас же о былых неудобствах почти ничего не напоминает.

    Угол 7-й Советской улицы и Суворовского проспекта 14 и 15 марта 2023 года

    автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Неподалеку, на углу 7-й Советской улицы и Суворовского проспекта, легче стало пешеходам. По крайней мере, теперь не нужно выбирать между лужей и снежной кашей.

    Царицынский проезд 14 и 15 марта 2023 года

    автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Гораздо приятнее стали прогулки у Спаса на Крови. Там от снега и воды не осталось почти ни следа.

    Дворцовая площадь 14 и 15 марта 2023 года

    автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Куда более привычно смотрится и Дворцовая площадь. Если накануне на ней можно было наблюдать снежную «стену», сейчас асфальт вычищен до блеска.

    Правда, несмотря ни на что, Петербург продолжает «плыть». Жители города жалуются на «моря» в разных районах: от Васильевского острова до улицы Савушкина.

    Прогноз погоды не утешает: город ждут температурные качели. Ночами будет подмораживать, днем — теплеть.

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    Комментарии 5

    Гость15 Мар 2023 в 19:59
    Это чудо!
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