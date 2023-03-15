Пусть плывут неуклюже. Петербургские водители страдают на превратившихся в реки дорогах

Петербург «поплыл» — вместо машин впору садиться в надувные лодки и расчехлять сапы. К утру среды, 15 марта, некоторые дороги оказались почти полностью покрыты водой: сложно и пройти, и проехать.



Свидетельствами погодных бесчинств с «Фонтанкой» делятся читатели. Жителям ЖК на бульваре Головнина добираться до работы мешало неожиданно возникшее «озеро», пришлось поплавать автомобилям и в других местах. «Единственный выезд с намывной территории», — возмущается горожанка, поделившаяся роликом, на котором машины рассекают волны.