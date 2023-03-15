    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -2

    4 м/с, зап

    747мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.19eur80.52

    Пусть плывут неуклюже. Петербургские водители страдают на превратившихся в реки дорогах

    5905
    18 комментариев

    Петербург «поплыл» — вместо машин впору садиться в надувные лодки и расчехлять сапы. К утру среды, 15 марта, некоторые дороги оказались почти полностью покрыты водой: сложно и пройти, и проехать.

    Свидетельствами погодных бесчинств с «Фонтанкой» делятся читатели. Жителям ЖК на бульваре Головнина добираться до работы мешало неожиданно возникшее «озеро», пришлось поплавать автомобилям и в других местах. «Единственный выезд с намывной территории», — возмущается горожанка, поделившаяся роликом, на котором машины рассекают волны.

    читатели «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Непросто приходится и пешеходам. В Невском районе дорога в школу превратилась в полосу с препятствиями: пробраться между двух луж можно только по поребрику. Такая же картина — и на Ленской улице. «Зарядка с утра», — шутит очевидец.

    ПоделитьсяПоделиться

    В Красногвардейском районе коварная лужа захватила детскую площадку, подобравшись к игровым элементам.

    Фото: читательца «Фонтанки» Ната
    ПоделитьсяПоделиться

    Как писала «Фонтанка», за сутки в Петербурге растаяла треть снега: высота покрова уменьшилась на 18 сантиметров и утром среды составила 9. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Вторник, 14 марта, стал самым теплым днем в Петербурге с начала года, и «подарок» снегопадов стал активно таять.

    Фото: читательца «Фонтанки» Ната

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛужиЛужи в ПетербургеСнег тает
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close