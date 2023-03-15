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    Две трети всего снега растаяло в Петербурге

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    Фото: читательница «Фонтанки» Ната
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    Пришедшее в Петербург тепло за сутки растопило две трети имевшегося снега. Высота снежного покрова уменьшилась сразу на 18 сантиметров и утром 15 марта составила 9 сантиметров. Об этом сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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    В Москве, по его словам, за сутки высота снежного покрова уменьшилась на 3 сантиметра. Она составляет 37 сантиметров, что пока выше нормы (31 сантиметр).

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    Петербург «поплыл» после аномального снегопада в выходные и резкого потепления во вторник, «Фонтанка» показывала, как город превращается в Северную Венецию. 14 марта стало самым тёплым с начала года. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы.

    Жаловаться на лужи на улицах и во дворах можно по телефону 004.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ната

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