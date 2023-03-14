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    Как похорошел Петербург весной. Продолжаем наблюдение

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    8 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Новую порцию зрительных впечатлений подготовили для читателей фотографы «Фонтанки» 14 марта. Если вы не выходили на улицу сегодня, посмотрите наши фотографии и ещё раз крепко подумайте, точно ли это вам надо.

    Сегодня вода и сверху, и снизу, от такого мы за зиму отвыкли. А у кошки ни сапог, ни зонтика.

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    Петербург «поплыл» после аномального снегопада в выходные и резкого потепления 14 марта. Сегодняшний день стал самым тёплым с начала года. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Жаловаться на лужи на улицах и во дворах можно по телефону 004.

    В ближайшие дни тепло сохранится, но по ночам будет подмораживать, поэтому будьте аккуратны: гололедица подстерегает и водителей, и пешеходов. Следующая волна тепла с осадками придет в город в выходные, а вот к концу следующей недели, по прогнозам метеорологов, вернутся морозы.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 8

    Гость14 Мар 2023 в 15:33
    Город поплыл))))
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