Как похорошел Петербург весной. Продолжаем наблюдение

Новую порцию зрительных впечатлений подготовили для читателей фотографы «Фонтанки» 14 марта. Если вы не выходили на улицу сегодня, посмотрите наши фотографии и ещё раз крепко подумайте, точно ли это вам надо.



Сегодня вода и сверху, и снизу, от такого мы за зиму отвыкли. А у кошки ни сапог, ни зонтика.