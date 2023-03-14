Новый циклон ночью подсыпал еще немного снега, но на общих снежных запасах это уже не сказалось. Об особенностях погоды сообщает 13 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале . Прогноз дает и центр « ФОБОС ».

«Уже утром на западе области начался дождь, так как температура воздуха начала быстро повышаться. Сейчас положительные температуры добрались уже до востока Ленинградской области. А на западе области до +7 градусов. В Санкт-Петербурге температура воздуха продолжает повышаться, хотя уже сейчас +6 градусов», — рассказывает Колесов.

Циклон медленно уходит на северо-восток, Петербург находится под влиянием его южной части. Это означает, что в течение суток временами ожидаются дожди разной интенсивности и до плюс 4–6 градусов.

«Конечно, сейчас весь снег продолжит активно таять, поэтому о состоянии дорог и переходов через них даже неудобно писать, все сами всё понимают», — отмечает синоптик. «Фонтанка» показывала яркие кадры, как это происходит. Людям приходится прыгать через лужи или искать обходные пути.



16–17 марта, по словам Колесова, в тылу циклона немного похолодает и закончатся осадки. По ночам будет небольшой минус, а в дневные часы — плюс 2–4 градуса.



По данным центра «ФОБОС», поступление теплого воздуха постепенно прекратится уже завтра, и в ночь на четверг температура уйдет в зону отрицательных значений, правда, днем она вновь станет положительной. Такие температурные качели ожидаются в Петербурге и в пятницу. Следующая волна тепла с осадками придет в город в выходные. Она будет более продолжительной, но это еще не окончательный приход весны. К концу следующей недели вновь вернутся морозы.

