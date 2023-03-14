Новый циклон ночью подсыпал еще немного снега, но на общих снежных запасах это уже не сказалось. Об особенностях погоды сообщает
«Уже утром на западе области начался дождь, так как температура воздуха начала быстро повышаться. Сейчас положительные температуры добрались уже до востока Ленинградской области. А на западе области до +7 градусов. В Санкт-Петербурге температура воздуха продолжает повышаться, хотя уже сейчас +6 градусов», — рассказывает Колесов.
Циклон медленно уходит на северо-восток, Петербург находится под влиянием его южной части. Это означает, что в течение суток временами ожидаются дожди разной интенсивности и до плюс
«Конечно, сейчас весь снег продолжит активно таять, поэтому о состоянии дорог и переходов через них даже неудобно писать, все сами всё понимают», — отмечает синоптик. «Фонтанка» показывала яркие кадры, как это происходит. Людям приходится прыгать через лужи или искать обходные пути.
16–17 марта, по словам Колесова, в тылу циклона немного похолодает и закончатся осадки. По ночам будет небольшой минус, а в дневные часы — плюс
По данным центра «ФОБОС», поступление теплого воздуха постепенно прекратится уже завтра, и в ночь на четверг температура уйдет в зону отрицательных значений, правда, днем она вновь станет положительной. Такие температурные качели ожидаются в Петербурге и в пятницу. Следующая волна тепла с осадками придет в город в выходные. Она будет более продолжительной, но это еще не окончательный приход весны. К концу следующей недели вновь вернутся морозы.
14 марта, напомним, погода поставила рекорд — это самый теплый день с начала года.