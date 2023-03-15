У маяка на намыве появилось маленькое море. Правда, оно не радует, как и другие новые «водоемы» Петербурга

Маленький маяк на Вилькицком бульваре в Василеостровском районе стал самым настоящим морским. Могучая лужа подступает почти к его подножию, но любоваться зрелищем петербуржцы не спешат — надо как-то пробираться домой с работы.

Похожим образом обстоят дела и в других местах города, сообщают «Фонтанке» 15 марта очевидцы. Марсово поле тоже оказалось захвачено водой, на улице Ленсовета автомобили уходят в заплыв по «единственной дороге к двум ЖК на пять тысяч жителей и детскому саду».

На Воронцовском бульваре, 5, к. 1, и 5, к. 2, ливневки не справляются — «без пакетов на каждую ногу к парадным не подойти», рассказывают местные жители. У дома 12, к. 3, по улице Дыбенко лужа растеклась почти по всему двору.

«Да, Савушкина потихоньку подтапливает мир», — отмечает другой очевидец, приславший ролик с канализационным люком, вокруг которого бурлит вода. На Богатырском проспекте под съездом с ЗСД у внезапно появившейся «реки» даже наблюдается довольно сильное течение.

«Фонтанка» уже показывала первую серию водного беспредела. Он происходит из-за того, что потепление за сутки растопило треть снега, который выпал в городе.