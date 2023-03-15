    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    753мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.19eur80.52

    У маяка на намыве появилось маленькое море. Правда, оно не радует, как и другие новые «водоемы» Петербурга

    1491
    обсудить
    Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Маленький маяк на Вилькицком бульваре в Василеостровском районе стал самым настоящим морским. Могучая лужа подступает почти к его подножию, но любоваться зрелищем петербуржцы не спешат — надо как-то пробираться домой с работы.

    «Фонтанка.ру»

    Похожим образом обстоят дела и в других местах города, сообщают «Фонтанке» 15 марта очевидцы. Марсово поле тоже оказалось захвачено водой, на улице Ленсовета автомобили уходят в заплыв по «единственной дороге к двум ЖК на пять тысяч жителей и детскому саду».

    ПоделитьсяПоделиться

    На Воронцовском бульваре, 5, к. 1, и 5, к. 2, ливневки не справляются — «без пакетов на каждую ногу к парадным не подойти», рассказывают местные жители. У дома 12, к. 3, по улице Дыбенко лужа растеклась почти по всему двору.

    «Да, Савушкина потихоньку подтапливает мир», — отмечает другой очевидец, приславший ролик с канализационным люком, вокруг которого бурлит вода. На Богатырском проспекте под съездом с ЗСД у внезапно появившейся «реки» даже наблюдается довольно сильное течение.

    «Фонтанка» уже показывала первую серию водного беспредела. Он происходит из-за того, что потепление за сутки растопило треть снега, который выпал в городе.

    Фото: Федор Данилов/«Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода в ПетербургеТаяние льдов
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close