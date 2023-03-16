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    Главный синоптик Петербурга рассказал, что делает погода с городом. И что ждать в выходные

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 16 марта в своём телеграм-канале демонстрирует, как погода меняет город. На его фотографии видно, что у одной обочины тротуар высох, а у другой ещё лежит снег.

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    «Наглядная картина, что произошло за два первых очень теплых дня. Северная и южная стороны совершенно различны, хотя еще утром 14 марта они были полностью одинаковые», — пишет Колесов.

    За два дня среднесуточная температура в городе выросла до плюс 3,6 градуса, хотя перед этим в течение недели держалась в пределах от минус 3 до минус 8,9 градуса. Сейчас же циклон ушёл, и когда мы оказались в его тылу, стало прохладнее.

    В ближайшие дни наш регион останется во власти антициклона. Погода ожидается сухая, и солнца «должно быть много». Это определит и температурный фон: по ночам мороз, а днём уверенный плюс, «как это обычно и бывает в марте». Максимум в эти дни — плюс 2–4 градуса.

    «Ну а к выходным ожидается приход в наш регион нового циклона с запада, который принесет вторую порцию тепла и небольшие осадки. Но об этом расскажу завтра», — обещает синоптик.

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