Небо в Петербурге расчистил антициклон. Он же обещает через несколько часов морозы

Антициклон дарит Петербургу ещё один весенний день: без снега, дождя и с солнцем.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 марта в городе будет без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1–3 градусов, днём составит те же 1–3, но выше нуля. На дорогах гололедица.
«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена восточной периферией антициклона. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
Это вполне типичный день для середины первого весеннего месяца. По данным «Яндекса», согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, температура воздуха — от минус 10 градусов ночью до плюс 4 днём. Самое холодное 16 марта выдалось в 1966 году — минус 19 днём. А самое тёплое в 2015 году — плюс 12.
В ночь на пятницу, как часто бывает при ясном небе, сильно похолодает — до минус 7–9 градусов. А днём снова будет плюс 1–3 и без существенных осадков. А вот в субботу, 18 марта, ждите мокрый снег.