Небо в Петербурге расчистил антициклон. Он же обещает через несколько часов морозы

Антициклон дарит Петербургу ещё один весенний день: без снега, дождя и с солнцем.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 марта в городе будет без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 1–3 градусов, днём составит те же 1–3, но выше нуля. На дорогах гололедица.

