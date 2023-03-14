В Кремле прокомментировали «рекомендательность» отсрочки для многодетных отцов

В феврале 2023 года в Госдуму внесли поправки в закон о мобилизации. Они касаются отцов троих детей.



В октябре прошлого года Госдума не поддержала поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Тогда глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что есть приказ Генштаба о подобной отсрочке и этого «более чем достаточно».



«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — рассказывал он 13 октября «Парламентской газете».



На этот же указ Генштаба ссылалась и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая также говорила, что отсрочка для многодетных (с тремя и более детьми до 16 лет) есть. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что отцы с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет получили отсрочку от частичной мобилизации.



Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России», отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется отцам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. А также отцам с тремя детьми до 16 лет, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.



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