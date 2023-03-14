В Кремле прокомментировали «рекомендательность» отсрочки для многодетных отцов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет разбираться с директивой Генштаба ВС РФ о «рекомендательной» отсрочке от мобилизации для отцов трех и более детей. Его ответ опубликовали 14 марта в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».
Журналисты уточнили, почему Генштаб считает отсрочку для многодетных отцов не запретом на призыв, а только рекомендацией. В своем вопросе Осторожно Media сослались на слова Владимира Путина о том, что мобилизовывать таких мужчин не нужно. «Будем с этим разбираться. Пока ничего не могу сказать», — ответил Песков.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина опубликовала ответ Генштаба на свой запрос об отсрочке для отцов трех и более детей. В ведомстве заявили, что такая отсрочка действует, но носит рекомендательный характер.
В Telegram-канале «Война с фейками», сообщения из которого периодически репостит Минобороны РФ, говорится о недостоверности данного заявления. «Фейки с подобным содержанием мы многократно разоблачали тогда, когда в России велась частичная мобилизация и после ее окончания. С тех пор никаких изменений, которые бы отменили отсрочку для многодетных отцов, не произошло», – сказано в публикации.