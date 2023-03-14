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    Мобилизация

    В Кремле прокомментировали «рекомендательность» отсрочки для многодетных отцов

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    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет разбираться с директивой Генштаба ВС РФ о «рекомендательной» отсрочке от мобилизации для отцов трех и более детей. Его ответ опубликовали 14 марта в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

    Журналисты уточнили, почему Генштаб считает отсрочку для многодетных отцов не запретом на призыв, а только рекомендацией. В своем вопросе Осторожно Media сослались на слова Владимира Путина о том, что мобилизовывать таких мужчин не нужно. «Будем с этим разбираться. Пока ничего не могу сказать», — ответил Песков.

    Ранее депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина опубликовала ответ Генштаба на свой запрос об отсрочке для отцов трех и более детей. В ведомстве заявили, что такая отсрочка действует, но носит рекомендательный характер.

    В Telegram-канале «Война с фейками», сообщения из которого периодически репостит Минобороны РФ, говорится о недостоверности данного заявления. «Фейки с подобным содержанием мы многократно разоблачали тогда, когда в России велась частичная мобилизация и после ее окончания. С тех пор никаких изменений, которые бы отменили отсрочку для многодетных отцов, не произошло», – сказано в публикации.

    В феврале 2023 года в Госдуму внесли поправки в закон о мобилизации. Они касаются отцов троих детей.

    В октябре прошлого года Госдума не поддержала поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Тогда глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что есть приказ Генштаба о подобной отсрочке и этого «более чем достаточно».

    «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — рассказывал он 13 октября «Парламентской газете».

    На этот же указ Генштаба ссылалась и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая также говорила, что отсрочка для многодетных (с тремя и более детьми до 16 лет) есть. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что отцы с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет получили отсрочку от частичной мобилизации.

    Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России», отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется отцам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. А также отцам с тремя детьми до 16 лет, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

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