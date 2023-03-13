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    Мобилизация

    Депутат Останина: Указание Генштаба об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей носят «рекомендательный характер»

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    Указание Генштаба об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей носят «рекомендательный характер». Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы от КПРФ Нины Останиной. Соответствующие документы она 13 января опубликовала в своем Telegram-канале.

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    В ответе замначальника Генштаба Евгения Бурдинского говорится, что указания о предоставлении отсрочки от мобилизации отцам с тремя и более детьми продолжают действовать, но носят рекомендательный характер. «Указания свое действие не прекратили. Вместе с тем указания носят рекомендательный характер для призывных комиссий по мобилизации», — сказано в документе.

    В ответе Бурдинского говорится о директиве №315/2/3658. Депутат подтвердила корреспонденту «Фонтанки», что в ней идет речь об отсрочке от мобилизации для отцов троих несовершеннолетних детей.

    В феврале 2023 года в Госдуму внесли поправки в закон о мобилизации. Они касаются отцов троих детей.

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