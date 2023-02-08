В Госдуму внесены поправки в закон о мобилизации. Они касаются отцов троих детей

Сразу два законопроекта, касающиеся закона о мобилизационной подготовке и мобилизации внесены в Госдуму. Соответствующие документы опубликованы в базе данных парламента.

Один из них предполагает обновленную версию работы призывных комиссий по мобилизации. Речь идет о том, чтобы при принятии решений они руководствовались не только Конституцией, действующими федеральными законами и указами президента, но и другими документами. В частности, директивами, выпущенными правительством, министром обороны и Генштабом.

Согласно пояснительной записке автора законопроекта (им выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов), в случае принятия закон позволит ликвидировать неясность с мобилизацией отцов трех и более детей. Согласно действующему закону, отсрочка от мобилизации предоставляется отцу, имеющему на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.



Во время частичной мобилизации, объявленной президентом России 21 сентября, встал вопрос об отсрочке для отцов, у которых трое детей. Тогда 4 октября 2022 года Генеральный штаб ВС РФ выпустил директиву с пометкой «Для служебного пользования», где была предусмотрена отсрочка для отцов троих детей. Однако на практике не все комиссии в регионах принимали документ Генштаба во внимание.

В январе 2023 года председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что соответствующий пункт директивы Генштаба отменен, а информация уже разошлась по военкоматам. К концу января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов получил ответ на соответствующий запрос от Минобороны: директива продолжает действовать.



«Принятие законопроекта обяжет призывные комиссии исполнять руководящие предписания Генерального штаба ВС РФ по вопросам мобилизации, что исключит необоснованные отказы призывных комиссий в предоставлении отсрочки гражданам, имеющим на иждивении троих детей, снимет социальную напряженность среди многодетных семей мобилизованных и в целом повысит авторитет Вооруженных сил России», — считает автор законопроекта.

Любопытно, что накануне, 7 февраля, в базе Госдумы появилось еще одно предложение поправок в закон о мобилизации. Предложенный представителями «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым проект закона предполагает одно изменение: в действующем документе изменить в соответствующей статье слово «четырех» на «трех».

