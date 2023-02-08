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    В Госдуму внесены поправки в закон о мобилизации. Они касаются отцов троих детей

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    Сразу два законопроекта, касающиеся закона о мобилизационной подготовке и мобилизации внесены в Госдуму. Соответствующие документы опубликованы в базе данных парламента.

    Один из них предполагает обновленную версию работы призывных комиссий по мобилизации. Речь идет о том, чтобы при принятии решений они руководствовались не только Конституцией, действующими федеральными законами и указами президента, но и другими документами. В частности, директивами, выпущенными правительством, министром обороны и Генштабом.

    Согласно пояснительной записке автора законопроекта (им выступил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов), в случае принятия закон позволит ликвидировать неясность с мобилизацией отцов трех и более детей. Согласно действующему закону, отсрочка от мобилизации предоставляется отцу, имеющему на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

    Во время частичной мобилизации, объявленной президентом России 21 сентября, встал вопрос об отсрочке для отцов, у которых трое детей. Тогда 4 октября 2022 года Генеральный штаб ВС РФ выпустил директиву с пометкой «Для служебного пользования», где была предусмотрена отсрочка для отцов троих детей. Однако на практике не все комиссии в регионах принимали документ Генштаба во внимание.

    В январе 2023 года председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что соответствующий пункт директивы Генштаба отменен, а информация уже разошлась по военкоматам. К концу января глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов получил ответ на соответствующий запрос от Минобороны: директива продолжает действовать.

    «Принятие законопроекта обяжет призывные комиссии исполнять руководящие предписания Генерального штаба ВС РФ по вопросам мобилизации, что исключит необоснованные отказы призывных комиссий в предоставлении отсрочки гражданам, имеющим на иждивении троих детей, снимет социальную напряженность среди многодетных семей мобилизованных и в целом повысит авторитет Вооруженных сил России», — считает автор законопроекта.

    Любопытно, что накануне, 7 февраля, в базе Госдумы появилось еще одно предложение поправок в закон о мобилизации. Предложенный представителями «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым проект закона предполагает одно изменение: в действующем документе изменить в соответствующей статье слово «четырех» на «трех».

    «На сегодняшний день, к сожалению, воспитание трех и более детей одним родителем приводит к снижению качества жизни детей из многодетных семей. В силу объективных причин мать не сможет одна обеспечить решение бытовых вопросов и вопросов воспитания, развития детей», — уверены авторы законопроекта.

    В октябре прошлого года Госдума не поддержала поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Тогда глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что есть приказ Генштаба о подобной отсрочке и этого «более чем достаточно».

    «Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», — рассказывал он 13 октября «Парламентской газете».

    На этот же указ Генштаба ссылалась и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, которая также говорила, что отсрочка для многодетных (с тремя и более детьми до 16 лет) есть. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что отцы с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет получили отсрочку от частичной мобилизации.

    Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России», отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется отцам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. А также отцам с тремя детьми до 16 лет, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

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