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    Книги

    «Подписные издания» открыли первую выставку в своем новом помещении. Там сошлись горизонты

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Книжный магазин «Подписные издания» 11–12 марта проводит первую выставку в своем новом и ныне ремонтируемом помещении, остановив работы на четыре дня. В пространстве бывшей «Академкниги» — то есть через стену от основного магазина — представлены 16 работ из вошедших в разножанровую книгу «24 слова».

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    Из того, что обращает на себя внимание на мини-выставке, вход на которую возможен по предварительной записи, — серия МишМаш (Миша Лейкин и Маша Сумнина) «Город Друга» (в соавторстве с В. Мачинским): внезапно разбросанные между разными странами люди договариваются делать снимки мест, где они сейчас находятся, поместив посередине пейзажа горизонт. Соединяя работы, они словно стараются собрать свои города в единое пространство, сократив расстояния.

    Вся прибыль от продажи книги «24 слова» будет перечислена в фонд AdVita, помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

    Пока что представить себе будущий внешний вид помещения «Подписных изданий», поделенного на два зала, сложно: на стене на втором ярусе сделаны «примерки» цвета — разные оттенки серо-голубого. Антресоли, пришедшие в плачевное состояние, еще предстоит заменить на новые, чтобы по ним в будущем смогли, не боясь, ходить будущие посетители букинистического и кафе.

    Открыть новую зону «Подписных изданий» планируется в конце апреля — начале мая. Туда появится дверь из основного магазина, также будет работать вход с улицы.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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