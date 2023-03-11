«Подписные издания» открыли первую выставку в своем новом помещении. Там сошлись горизонты

Книжный магазин «Подписные издания» 11–12 марта проводит первую выставку в своем новом и ныне ремонтируемом помещении, остановив работы на четыре дня. В пространстве бывшей «Академкниги» — то есть через стену от основного магазина — представлены 16 работ из вошедших в разножанровую книгу «24 слова».

Из того, что обращает на себя внимание на мини-выставке, вход на которую возможен по предварительной записи, — серия МишМаш (Миша Лейкин и Маша Сумнина) «Город Друга» (в соавторстве с В. Мачинским): внезапно разбросанные между разными странами люди договариваются делать снимки мест, где они сейчас находятся, поместив посередине пейзажа горизонт. Соединяя работы, они словно стараются собрать свои города в единое пространство, сократив расстояния.

Вся прибыль от продажи книги «24 слова» будет перечислена в фонд AdVita, помогающий детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.



Пока что представить себе будущий внешний вид помещения «Подписных изданий», поделенного на два зала, сложно: на стене на втором ярусе сделаны «примерки» цвета — разные оттенки серо-голубого. Антресоли, пришедшие в плачевное состояние, еще предстоит заменить на новые, чтобы по ним в будущем смогли, не боясь, ходить будущие посетители букинистического и кафе.

