«Подписные издания» выкупили помещение закрывшейся «Академкниги» на Литейном и рассказали о его будущем

Самый модный книжный магазин Петербурга — «Подписные издания» — расширяется. 23 января «Фонтанке» там сообщили о покупке помещения закрывшейся «Академкниги» на Литейном, 57, — то есть своих соседей. Теперь команда планирует открыть там весной букинистический магазин.



Покупка произошла после победы на торгах в конце 2022 года, к тому времени «Академкнига» по этому адресу не работала уже несколько месяцев.



«Академкнига» работала в здании «Нового Пассажа» более 80 лет и занималась распространением изданий Академии наук СССР, — рассказывают в «Подписных». — В 90-е годы магазин принимал на комиссию и продавал букинистику. «Академкнига» принадлежала ФГУП «Издательство «Наука»». Осенью история магазина закончилась».