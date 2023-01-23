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    Книги

    «Подписные издания» выкупили помещение закрывшейся «Академкниги» на Литейном и рассказали о его будущем

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    Самый модный книжный магазин Петербурга — «Подписные издания» — расширяется. 23 января «Фонтанке» там сообщили о покупке помещения закрывшейся «Академкниги» на Литейном, 57, — то есть своих соседей. Теперь команда планирует открыть там весной букинистический магазин.

    Покупка произошла после победы на торгах в конце 2022 года, к тому времени «Академкнига» по этому адресу не работала уже несколько месяцев.

    «Академкнига» работала в здании «Нового Пассажа» более 80 лет и занималась распространением изданий Академии наук СССР, — рассказывают в «Подписных». — В 90-е годы магазин принимал на комиссию и продавал букинистику. «Академкнига» принадлежала ФГУП «Издательство «Наука»». Осенью история магазина закончилась».

    Фото: предоставлено «Подписными изданиями»
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    Несмотря на сложный период для книжного бизнеса, владельцы «Подписных» решились на расширение.

    «Нам бы не хотелось, чтобы в пространстве исторического книжного, много лет бывшего нашим соседом, открылся очередной ночной клуб, ресторан или стрип-бар, — говорит совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов. — Хотя было сложно и очень дорого, мы не могли поступить по-другому».

    Ранее в Петербурге открылся в новом помещении книжный «Фаренгейт 451», а издательство Ad Marginem открыло свой шоурум.

    Фото: предоставлено «Подписными изданиями»

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    Комментарии 6

    Nyenskans23 Янв 2023 в 15:55
    Браво!
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