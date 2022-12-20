Восстал из пепла. Книжный «Фаренгейт 451» в Петербурге переехал и готов к открытию

Переезд и ремонт в новом помещении вышли на финишную прямую. Буквально за пару дней команда наведет в магазине порядок, и уже 22 декабря после 14 часов отметит новоселье в кругу друзей-читателей по адресу: ул. Чайковского, 55.

Книжный магазин «Фаренгейт 451» почти готов к открытию, об этом 20 декабря рассказал «Фонтанке» его владелец Платон Романов.

История с переездом завертелась в октябре . На Маяковского, 25, «Фаренгейт» прожил восемь ярких лет, но был вынужден покинуть помещение, когда собственник объявил, что выставил закуток на продажу.

«Мы, как феникс, восстали из пепла», — радуется Платон.

«Много сил ушло на ремонт — это интересный опыт. Поменяли формат — теперь у нас будет кофейня. Пока, правда, не понимаю, как это будет работать», — улыбается Платон.

К поиску нового места подключали друзей, вызывались помочь даже чиновники. Проблема разрешилась, когда почти отчаялись, — симпатичный вариант подвернулся на сайте объявлений.

Новое помещение больше прежнего почти вдвое — 57 «квадратов», на столько же подорожала аренда. Платона этот момент только раззадорил.

«Значит, будем работать в четыре раза больше», — пообещал он «Фонтанке».



В остальном «Фаренгейт» вектор сохранит — его друзей и читателей ждут интересные и неожиданные встречи, новые, старые и провокационные книги.

