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    Восстал из пепла. Книжный «Фаренгейт 451» в Петербурге переехал и готов к открытию

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    Книжный магазин «Фаренгейт 451» почти готов к открытию, об этом 20 декабря рассказал «Фонтанке» его владелец Платон Романов.

    Переезд и ремонт в новом помещении вышли на финишную прямую. Буквально за пару дней команда наведет в магазине порядок, и уже 22 декабря после 14 часов отметит новоселье в кругу друзей-читателей по адресу: ул. Чайковского, 55.

    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
    Фото: Анжела Мнацаканян/«Фонтанка.ру»
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    «Мы, как феникс, восстали из пепла», — радуется Платон.

    История с переездом завертелась в октябре. На Маяковского, 25, «Фаренгейт» прожил восемь ярких лет, но был вынужден покинуть помещение, когда собственник объявил, что выставил закуток на продажу.

    К поиску нового места подключали друзей, вызывались помочь даже чиновники. Проблема разрешилась, когда почти отчаялись, — симпатичный вариант подвернулся на сайте объявлений.

    «Много сил ушло на ремонт — это интересный опыт. Поменяли формат — теперь у нас будет кофейня. Пока, правда, не понимаю, как это будет работать», — улыбается Платон.

    Новое помещение больше прежнего почти вдвое — 57 «квадратов», на столько же подорожала аренда. Платона этот момент только раззадорил.

    «Значит, будем работать в четыре раза больше», — пообещал он «Фонтанке».

    В остальном «Фаренгейт» вектор сохранит — его друзей и читателей ждут интересные и неожиданные встречи, новые, старые и провокационные книги.

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