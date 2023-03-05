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    7 тысяч дворников разгребают в Петербурге зимнюю сказку

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    На борьбу со снегопадом в Петербурге вышли 7 тысяч работников ручного труда. Им помогают 1300 единиц техники.

    Как рассказали «Фонтанке» в комитете по благоустройству, 5 марта улично-дорожную сеть убирают 801 машина и 718 «ручников». В жилкоме, который курирует содержание внутриквартальных территорий, отчитались о 6129 дворниках и 493 единицах техники.

    При этом во дворах 373 дворника и 144 машины из названного количества уже представляют районные жилищные агентства. «Фонтанка» неоднократно рассказывала, что в этом году в Петербурге меняется система уборки внутриквартальных территорий. РЖА постепенно получают на баланс квартал за кварталом от нынешних коммерческих подрядчиков и убирают их не по контракту, а по бюджетному заданию. Для этого в жилагентства набирают людей и укомплектовывают их техникой.

    С утра 5 марта в Петербурге повалил снег. МЧС предупредило «о неблагоприятном погодном явлении», а синоптики сообщили, что так из города уходит циклон.

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