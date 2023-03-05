В тылу как под одеялом. Циклон уходит и оставляет Петербургу снег

Яркий снегопад подарил Петербургу уходящий циклон. Снег ожидается и в ближайшие дни, похоже, зима уходить совсем не хочет.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 марта в городе будет облачная погода, временами небольшой снег. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6 градусов, днем составит 0 — минус 2. На дорогах гололедица.
Синоптическая ситуация в регионе формируется под влиянием тыловой части обширного, уходящего на восток циклона. Атмосферное давление будет расти и составит
По данным «Яндекса», осадки могут быть в виде снега с дождем, их выпадет
В понедельник также вероятен небольшой снег.