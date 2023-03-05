    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, сев

    745мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.05

    В тылу как под одеялом. Циклон уходит и оставляет Петербургу снег

    4559
    8 комментариев
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    ПоделитьсяПоделиться

    Яркий снегопад подарил Петербургу уходящий циклон. Снег ожидается и в ближайшие дни, похоже, зима уходить совсем не хочет.

    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 марта в городе будет облачная погода, временами небольшой снег. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 4–6 градусов, днем составит 0 — минус 2. На дорогах гололедица.

    Синоптическая ситуация в регионе формируется под влиянием тыловой части обширного, уходящего на восток циклона. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По данным «Яндекса», осадки могут быть в виде снега с дождем, их выпадет 3,3 мм. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает без осадков, но паcмурно, от минус 9 до плюс 2 градусов. Самое холодное 5 марта выдалось в 1960 году, минус 24 днем, а самое теплое — в 2015 году, плюс 5.

    В понедельник также вероятен небольшой снег.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода веснойПрогноз погодыСнегПогода в Петербурге
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close