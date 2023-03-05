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    Полюбуйтесь на зимнюю сказку в Петербурге

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    3 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Воскресенье, 5 марта, идеально для любителей зимних прогулок. Снегопад в Петербурге и области украсил дома и особенно деревья. Мокрый снег налипает на ветви, создавая затейливые узоры.

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    Если вы решили провести выходной, не выходя из дома, фотографы «Фонтанки» покажут вам сегодняшнюю красоту. Но даже виды из квартиры завораживают.

    «Фонтанка.ру»

    А вот водителям, дорожникам и городским службам сегодня непросто. Чистить надо и машины, и асфальт.

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    Уборка снега на дорогах

    Дорожный комитет Ленинградской области

    Снегопадом Петербург обязан уходящему циклону. Но это не означает, что снег скоро закончится — совсем наоборот.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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