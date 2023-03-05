Полюбуйтесь на зимнюю сказку в Петербурге

Воскресенье, 5 марта, идеально для любителей зимних прогулок. Снегопад в Петербурге и области украсил дома и особенно деревья. Мокрый снег налипает на ветви, создавая затейливые узоры.
Если вы решили провести выходной, не выходя из дома, фотографы «Фонтанки» покажут вам сегодняшнюю красоту. Но даже виды из квартиры завораживают.
«Фонтанка.ру»
А вот водителям, дорожникам и городским службам сегодня непросто. Чистить надо и машины, и асфальт.
Уборка снега на дорогах
Дорожный комитет Ленинградской области
Снегопадом Петербург обязан уходящему циклону. Но это не означает, что снег скоро закончится — совсем наоборот.