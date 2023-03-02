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    Регионы усилят бдительность. После диверсии в Брянской области главы заявили о повышении безопасности

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    Меры безопасности усилят в Курской области по поручению губернатора Романа Старовойта. Об этом 2 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона. Аналогичное решение в четверг принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    И в Курской области, и в Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В Крыму соберется оперштаб, чтобы понять, какие еще меры безопасности можно применить. Ранее в Тульской области после взрыва беспилотника в лесу было принято решение усилить охрану правопорядка и важных объектов.

    В Ленобласти также заявили об усилении мер безопасности

    Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках оперативного штаба поручил ответственным службам увеличить бдительность при охране правопорядка и жизненно важных объектов. Отмечалось, что решение было принято из-за провокаций и теракта в Брянской области.

    Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение в ряде регионов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров днем 2 марта высказал мнение о том, что в ряде регионов следует ввести военное положение. Однако добавил, что «нашему командованию, конечно, виднее».

    «Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

    В результате действий диверсионной группы в Брянской области погибли двое

    О гибели двух мужчин сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Один из погибших находился за рулем автомобиля, который был обстрелян. Пассажир, 12-летний подросток, с ранениями попал в больницу.

    Владимир Путин назвал случившееся терактом.

    Как сообщила ФСБ, противник был вытеснен на территорию Украины. Это сделали для того, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения.

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