Регионы усилят бдительность. После диверсии в Брянской области главы заявили о повышении безопасности

Меры безопасности усилят в Курской области по поручению губернатора Романа Старовойта. Об этом 2 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона. Аналогичное решение в четверг принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



И в Курской области, и в Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В Крыму соберется оперштаб, чтобы понять, какие еще меры безопасности можно применить. Ранее в Тульской области после взрыва беспилотника в лесу было принято решение усилить охрану правопорядка и важных объектов.