Регионы усилят бдительность. После диверсии в Брянской области главы заявили о повышении безопасности

Меры безопасности усилят в Курской области по поручению губернатора Романа Старовойта. Об этом 2 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона. Аналогичное решение в четверг принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
И в Курской области, и в Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. В Крыму соберется оперштаб, чтобы понять, какие еще меры безопасности можно применить. Ранее в Тульской области после взрыва беспилотника в лесу было принято решение усилить охрану правопорядка и важных объектов.
В Ленобласти также заявили об усилении мер безопасности
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках оперативного штаба поручил ответственным службам увеличить бдительность при охране правопорядка и жизненно важных объектов. Отмечалось, что решение было принято из-за провокаций и теракта в Брянской области.
Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение в ряде регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров днем 2 марта высказал мнение о том, что в ряде регионов следует ввести военное положение. Однако добавил, что «нашему командованию, конечно, виднее».
«Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
В результате действий диверсионной группы в Брянской области погибли двое
О гибели двух мужчин сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Один из погибших находился за рулем автомобиля, который был обстрелян. Пассажир,
Владимир Путин назвал случившееся терактом.
Как сообщила ФСБ, противник был вытеснен на территорию Украины. Это сделали для того, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения.