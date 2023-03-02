В Ленобласти усилят меры безопасности «в связи с многочисленными провокациями и терактом в Брянской области»

В Ленобласти также приняли решение усилить меры безопасности после нападения диверсионной группы в Брянской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба правительства.



Губернатор Александр Дрозденко в рамках оперштаба поручил силовым структурам и другим службам, а также органам исполнительной власти усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов. Особое внимание глава региона попросил уделить объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта. отмечается, что меры приняты «в связи с многочисленными провокациями и терактом в Брянской области».