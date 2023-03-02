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    В Ленобласти усилят меры безопасности «в связи с многочисленными провокациями и терактом в Брянской области»

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    В Ленобласти также приняли решение усилить меры безопасности после нападения диверсионной группы в Брянской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба правительства.

    Губернатор Александр Дрозденко в рамках оперштаба поручил силовым структурам и другим службам, а также органам исполнительной власти усилить охрану правопорядка и жизненно важных объектов. Особое внимание глава региона попросил уделить объектам образования, здравоохранения, энергетики и транспорта. отмечается, что меры приняты «в связи с многочисленными провокациями и терактом в Брянской области».

    Ранее меры безопасности усилили в Тульской, Курской областях, а также в Севастополе. Что касается Петербурга, то накануне Смольный отчитался о заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба города. «Обстановка в городе была и остаётся стабильной и контролируемой», — заявил губернатор Александр Беглов.

    В четверг стало известно о диверсионной группе в Брянской области. В ходе нападения погибли два мирных жителя. Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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    Комментарии 6

    graail02 Мар 2023 в 19:02
    все по плану
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