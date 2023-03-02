Глава Брянской области Богомаз: Нападение диверсантов унесло жизнь двоих

В ходе нападения диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, по уточненным данным, погибли два мирных жителя. Об этом 2 марта сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, второй погибший — также житель села Любечане. Мужчине было 56 лет. «Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — добавил Богомаз.
Ранее губернатор Брянской области подтвердил гибель водителя легкового автомобиля в том же селе. Ранения получил 12-летний мальчик.
В Климовском районе Брянской области продолжают работать сотрудники ФСБ.
По данным спецслужбы, на месте обнаружено большое количество разных взрывных устройств. В данный момент ситуация находится под контролем. ФСБ также сообщила о разминировании.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.