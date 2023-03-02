Глава Брянской области Богомаз: Нападение диверсантов унесло жизнь двоих

В ходе нападения диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, по уточненным данным, погибли два мирных жителя. Об этом 2 марта сообщил глава региона Александр Богомаз.



По его словам, второй погибший — также житель села Любечане. Мужчине было 56 лет. «Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — добавил Богомаз.



Ранее губернатор Брянской области подтвердил гибель водителя легкового автомобиля в том же селе. Ранения получил 12-летний мальчик.



В Климовском районе Брянской области продолжают работать сотрудники ФСБ.