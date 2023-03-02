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    Глава Брянской области Богомаз: Нападение диверсантов унесло жизнь двоих

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    В ходе нападения диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, по уточненным данным, погибли два мирных жителя. Об этом 2 марта сообщил глава региона Александр Богомаз.

    По его словам, второй погибший — также житель села Любечане. Мужчине было 56 лет. «Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — добавил Богомаз.

    Ранее губернатор Брянской области подтвердил гибель водителя легкового автомобиля в том же селе. Ранения получил 12-летний мальчик.

    В Климовском районе Брянской области продолжают работать сотрудники ФСБ.

    По данным спецслужбы, на месте обнаружено большое количество разных взрывных устройств. В данный момент ситуация находится под контролем. ФСБ также сообщила о разминировании.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.

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    Комментарии 17

    Гость02 Мар 2023 в 19:01
    Зверьки
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