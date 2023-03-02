ФСБ: В Брянской области обнаружено много взрывных устройств

После нападения диверсантов в Брянской области было обнаружено «большое количество взрывных устройств». Об этом 2 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Ситуация находится под контролем, говорят в спецслужбе. «Проводятся проверка и осмотр местности», — заявили в ФСБ, добавив, что проводится разминирование.

В Федеральной службе безопасности также подтвердили гибель местного жителя в результате нападения. Ранен ребенок, ему 11 лет.

Нападение диверсантов на два села в Брянской области произошло 2 марта.

Изначально губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле автомобиля в селе Любечане. Именно этот обстрел привел к гибели человека и ранению подростка.