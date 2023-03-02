    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, зап

    752мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd75.25eur80.1

    ФСБ: В Брянской области обнаружено много взрывных устройств

    9023
    34 комментария

    После нападения диверсантов в Брянской области было обнаружено «большое количество взрывных устройств». Об этом 2 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

    Ситуация находится под контролем, говорят в спецслужбе. «Проводятся проверка и осмотр местности», — заявили в ФСБ, добавив, что проводится разминирование.

    В Федеральной службе безопасности также подтвердили гибель местного жителя в результате нападения. Ранен ребенок, ему 11 лет.

    Нападение диверсантов на два села в Брянской области произошло 2 марта.

    Изначально губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле автомобиля в селе Любечане. Именно этот обстрел привел к гибели человека и ранению подростка.

    Позже появилась информация о якобы захвате заложников. В операции по ликвидации диверсантов принимали участие ФСБ и Минобороны. Подробности не раскрывались.

    О том, что происходило в Брянской области днем, читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБОбстрелДиверсантыБрянская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 34

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close