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    Диверсанты в Брянской области. Что известно на данный момент

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    В Брянскую область проникла группа диверсантов – такая информация начала распространяться днем 2 марта. Официально ее подтвердил губернатор региона Александр Богомаз в telegram-канале.

    Изначально речь шла о нескольких обстрелах и атаке беспилотника. Позже стало известно о захвате заложников.

    В Брянской области обстрелы, есть погибший.

    Диверсионно-разведовательная группа проникла с территории Украины в приграничное село Любечане, рассказал Александр Богомаз. Под обстрел попала движущаяся машина. По словам главы Брянской области, один человек погиб. 10-летний ребенок получил ранения.

    Фото: скриншот карты
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    В телеграм-каналах начала распространяться информация о том, раненную девочку доставили в больницу, однако якобы она скончалась. Позднее это было официально опровергнуто. Так, ТАСС со ссылкой на правительство региона сообщил о том, что ребенок находится в стационаре и получает медицинскую помощь.

    Фото: скриншот карты
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    Александр Богомаз также сообщил о том, что атакованы села Сушаны и Ломаковка. Изначально речь шла об атаке беспилотника и повреждении жилых домов. Однако все оказалось серьезнее.

    Около полудня появилась информация о захвате заложников в Брянской области.

    Атака диверсантов пришлась на два села – Любечане и Сушаны, сообщил ТАСС. Оба находятся в Климовском районе Брянской области. По данным РИА Новости, до шести человек, находившихся в местном магазине, оказались в заложниках в селе Любечане. ТАСС также сообщил о захвате мирных жителей.

    К операции по ликвидации диверсантов подключили ФСБ. Согласно официальному сообщению спецслужбы, в Климовском районе совместно работают Федеральная служба безопасности и Минобороны. Другие подробности операции не сообщаются.

    Обстрел школьного автобуса в Брянской области не подтвердился.

    Информация о том, что диверсанты обстреляли школьный автобус не подтвердилась. Как напоминали РИА Новости со ссылкой на слова врио заместителя губернатора региона, в данный момент школьники в приграничных районах переведены на дистант – дети занимаются дома.

    Кроме того, по словам чиновников, группе диверсантов не удалось проникнуть на территорию школ региона. «Образовательные учреждения никак не затронуты», – говорилось в сообщении.

    Обстрелы зафиксированы и в Курской области.

    Губернатор Курской области Роман Старовойт днем 2 марта также рассказал про обстрелы. По его словам, были зафиксированы пять прилетов. Раненых оказалось двое, оба – мужчина. Один из них скончался до приезда врачей. Второй был доставлен в стационар в состоянии средней степени тяжести.

    «По предварительной информации, повреждения осколками получили три домовладения. Окончательная ясность появится после подомового обхода», — добавил Старовойт.

    Фото: скриншот карты
    Фото: скриншот карты

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