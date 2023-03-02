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    Боевые действия на Украине

    ТАСС: Диверсанты проникли в два брянских села и взяли заложников. Есть погибшие и раненые

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    В ходе боестолкновения с украинскими диверсантами в Брянской области 2 марта погибли и ранены местные жители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    По словам источника, диверсанты проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей — ранее сообщалось о заложниках в магазине в селе Любечане. Бойцы Росгвардии ведут боестолкновение.

    «Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Сейчас в заложниках находятся до шести мирных жителей», — сказал собеседник агентства.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказывал о том, что украинские диверсанты обстреляли движущееся транспортное средство, есть погибший, ранен ребёнок. По информации ТАСС, пострадала девочка, она жива. Слухи о её смерти недостоверны.

    Врио замгубернатора Брянской области в беседе с РИА Новости опровергла данные о том, что под обстрел попал школьный автобус. Детей на занятия сейчас не возят, образование проходит в дистанционном режиме.

    «Украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, образовательные учреждения никак не затронуты», — подчёркивается в сообщении.

    Пресс-секретарь губернатора заявила РИА, что силовые структуры работают по всей территории села Сушаны, данных о численности украинской ДРГ и о заложниках нет.

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