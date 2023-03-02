ТАСС: Диверсанты проникли в два брянских села и взяли заложников. Есть погибшие и раненые

В ходе боестолкновения с украинскими диверсантами в Брянской области 2 марта погибли и ранены местные жители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По словам источника, диверсанты проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей — ранее сообщалось о заложниках в магазине в селе Любечане. Бойцы Росгвардии ведут боестолкновение.
«Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Сейчас в заложниках находятся до шести мирных жителей», — сказал собеседник агентства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказывал о том, что украинские диверсанты обстреляли движущееся транспортное средство, есть погибший, ранен ребёнок. По информации ТАСС, пострадала девочка, она жива. Слухи о её смерти недостоверны.
Врио замгубернатора Брянской области в беседе с РИА Новости опровергла данные о том, что под обстрел попал школьный автобус. Детей на занятия сейчас не возят, образование проходит в дистанционном режиме.
«Украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, образовательные учреждения никак не затронуты», — подчёркивается в сообщении.
Пресс-секретарь губернатора заявила РИА, что силовые структуры работают по всей территории села Сушаны, данных о численности украинской ДРГ и о заложниках нет.