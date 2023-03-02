ТАСС: Диверсанты проникли в два брянских села и взяли заложников. Есть погибшие и раненые

В ходе боестолкновения с украинскими диверсантами в Брянской области 2 марта погибли и ранены местные жители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.



По словам источника, диверсанты проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей — ранее сообщалось о заложниках в магазине в селе Любечане. Бойцы Росгвардии ведут боестолкновение.

«Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны, расположенные рядом в Климовском районе. Сейчас в заложниках находятся до шести мирных жителей», — сказал собеседник агентства.

