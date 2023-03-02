    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, зап

    754мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd75.25eur80.1

    Боевые действия на Украине

    Брянский губернатор: Диверсанты обстреляли автомобиль, погиб мужчина, ранен ребенок

    44204
    56 комментариев

    Один человек погиб и один пострадал 2 марта в Брянской области в результате атаки украинских диверсантов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

    «Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», — написал Богомаз.

    Ребенок, по его словам, сейчас находится в больнице.

    «Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», — отмечается в сообщении.

    Атакам подверглись также село Сушаны Климовского района и село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В первом из-за сброса с БПЛА загорелся жилой дом, во втором повреждены два домовладения, пострадавших нет.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОбстрелДиверсантыБрянская областьОбстрел Брянской области

    Комментарии 56

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    56
    close