Брянский губернатор: Диверсанты обстреляли автомобиль, погиб мужчина, ранен ребенок

Один человек погиб и один пострадал 2 марта в Брянской области в результате атаки украинских диверсантов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.



«Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок», — написал Богомаз.



Ребенок, по его словам, сейчас находится в больнице.



«Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы», — отмечается в сообщении.

