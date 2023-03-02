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    Боевые действия на Украине

    Обстреливают Курскую область. Есть погибший

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    В Курской области 2 марта тоже обстрелы. Как сообщает губернатор региона Роман Старовойт, в посёлке Тёткино ранения получили двое мужчин. Один из них скончался до приезда скорой помощи, второй госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему «экстренно оказывается вся необходимая помощь». Также в результате обстрела нарушено электроснабжение.

    «Всего зафиксировали 5 прилётов. По предварительной информации, повреждения осколками получили три домовладения. Окончательная ясность появится после подомового обхода», — информирует Старовойт.

    Под обстрел сегодня попали два села Брянской области. Кроме того, диверсанты обстреляли там автомобиль (погиб взрослый, ранена девочка), а также, по предварительным данным, взяли заложников. Бойцы Росгвардии ведут бой.

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