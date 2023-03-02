«Проводятся мероприятия по уничтожению». ФСБ прокомментировала события в Брянской области

Федеральная служба безопасности 2 марта прокомментировала происходящее в Брянской области. По сообщению спецслужб, в приграничном Климовском районе проводится операция по уничтожению диверсантов, которые проникли со стороны Украины, пишет РИА Новости.



Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее рассказывал о том, что украинские диверсанты обстреляли движущееся транспортное средство, есть погибший, ранен ребенок.



По словам источника ТАСС, диверсанты проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей — ранее сообщалось о заложниках в магазине в селе Любечане.

