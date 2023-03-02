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    Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом

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    События, произошедшие 2 марта в Брянской области, президент России Владимир Путин назвал терактом. Об этом он говорил в ходе телемоста, организованного вместо поездки в Пятигорск.

    «Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам», — заявил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тот не поедет в Ставропольский край, как было запланировано, а проведет мероприятие по видеосвязи.

    В ФСБ 2 марта заявили, что в Брянской области проводится операция по уничтожению диверсантов, которые проникли со стороны Украины. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что они обстреляли автомобиль, один человек погиб, ранен ребенок. Источник ТАСС заявлял, что диверсанты проникли в два села, в одном из которых взяли в заложники местных жителей.

    В пятницу, 3 марта, Путин проведет заседание Совета безопасности.

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