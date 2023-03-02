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    Песков: Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности 3 марта

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    Проведение Совета безопасности в четверг, 2 марта, не планируется, заседание пройдет 3 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя события в Брянской области, он заявил, что речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению, пишет РИА Новости.

    Он также добавил, что Владимир Путин в связи с последними событиями не поедет в Ставропольский край, как было запланировано ранее.

    Федеральная служба безопасности сообщила, что в приграничном Климовском районе Брянской области проводится операция по уничтожению диверсантов, которые проникли со стороны Украины.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские диверсанты обстреляли движущееся транспортное средство, есть погибший, ранен ребенок.

    По словам источника ТАСС, диверсанты проникли в два села. В одном из них они взяли в заложники местных жителей — ранее сообщалось о заложниках в магазине в селе Любечане.

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