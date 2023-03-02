Песков: Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности 3 марта

Проведение Совета безопасности в четверг, 2 марта, не планируется, заседание пройдет 3 марта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя события в Брянской области, он заявил, что речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению, пишет РИА Новости.

Он также добавил, что Владимир Путин в связи с последними событиями не поедет в Ставропольский край, как было запланировано ранее.

Федеральная служба безопасности сообщила, что в приграничном Климовском районе Брянской области проводится операция по уничтожению диверсантов, которые проникли со стороны Украины.

