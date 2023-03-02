В Тульской области усиливают меры безопасности после взрыва. Его причиной могло стать падение беспилотника

Губернатор Тульской области объявил об усилении мер безопасности после взрыва в лесу под посёлком Березовское.



Об этом, как сообщают СМИ 2 марта, он заявил на срочно созванном заседании регионального оперативного штаба.



По данным издания «ТулаСМИ», помимо этого в ближайшее время будут собраны дополнительные силы и средства для охраны правопорядка в области, и в том числе на жизненно важных объектах. Не исключено, что это будет сделано за счет привлечения народных дружинников.



На заседании подтвердилось, что в результате взрыва инфраструктура не была повреждена. Никто не пострадал.

