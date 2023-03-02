ФСБ: Диверсантов вытеснили на Украину и накрыли артиллерией

Диверсионную группу, которая совершила вылазку в Климовский район Брянской области, выдавили на территорию Украины. Там по ним нанесли массированный артиллерийский удар, сообщает 2 марта РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.



В ФСБ уточнили, что противника вытеснили на украинскую сторону, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения.



Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что в ходе нападения диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, по уточненным данным, погибли два мирных жителя.



По данным ФСБ, на месте обнаружено большое количество разных взрывных устройств. В данный момент ситуация находится под контролем. ФСБ сообщила о разминировании.

