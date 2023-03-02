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    ФСБ: Диверсантов вытеснили на Украину и накрыли артиллерией

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    Диверсионную группу, которая совершила вылазку в Климовский район Брянской области, выдавили на территорию Украины. Там по ним нанесли массированный артиллерийский удар, сообщает 2 марта РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В ФСБ уточнили, что противника вытеснили на украинскую сторону, чтобы избежать жертв со стороны мирного населения.

    Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил, что в ходе нападения диверсионно-разведывательной группы в Брянской области, по уточненным данным, погибли два мирных жителя.

    По данным ФСБ, на месте обнаружено большое количество разных взрывных устройств. В данный момент ситуация находится под контролем. ФСБ сообщила о разминировании.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал произошедшее как теракт.

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