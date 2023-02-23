Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех граждан страны с Днём защитника Отечества. Видеозапись его обращения в ночь на 23 февраля разместила пресс-служба Кремля.
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По словам главы государства, этот праздник «символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны».
Отдельные слова благодарности президент адресовал ветеранам. «Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы», — отметил Путин.
«Фонтанка» писала, что по случаю Дня защитника Отечества в Петербурге 23 февраля состоится праздничный салют. Праздничные залпы прогремят от стен Петропавловской крепости в 21:00.
О том, как сотни бюджетников в городе «тайно» отметили праздник накануне, читайте в нашем материале.