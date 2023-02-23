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    Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

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    2 комментария

    Президент РФ Владимир Путин поздравил всех граждан страны с Днём защитника Отечества. Видеозапись его обращения в ночь на 23 февраля разместила пресс-служба Кремля.

    kremlin.ru

    По словам главы государства, этот праздник «символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны».

    Отдельные слова благодарности президент адресовал ветеранам. «Ваши подвиги в годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в исторической памяти нашего народа как яркий пример патриотизма и мужества, будут служить неиссякаемым источником духовной силы», — отметил Путин.

    «Фонтанка» писала, что по случаю Дня защитника Отечества в Петербурге 23 февраля состоится праздничный салют. Праздничные залпы прогремят от стен Петропавловской крепости в 21:00.

    О том, как сотни бюджетников в городе «тайно» отметили праздник накануне, читайте в нашем материале.

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    23 ФевраляДень защитника ОтечестваКремльОбращениеПутин
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    Комментарии 2

    Гость23 Фев 2023 в 00:24
    Кто здесь?!
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