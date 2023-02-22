«Давайте покричим: Рооссиияяя». Как сотни бюджетников в Петербурге тайно отпраздновали 22 февраля

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге ещё накануне не собирались проводить патриотические митинги, однако после выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием директива поменялась: в муниципалитеты и администрации поступила просьба — собрать сторонников на акцию в центре города. «Фонтанка» побывала на этом мероприятии, где самыми частыми словами у выступающих были «Россия» и «гордость».



«А что за праздник сегодня? 23 февраля, вроде, завтра, день начала спецоперации в субботу, а Путин выступал вчера», — перечислял радостные поводы пожилой мужчина, стоя в толпе у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Площадку внутри огородили рамками, на входе поставили металлоискатели. Как рассказали «Фонтанке» сотрудники муниципальных администраций и учителя, прийти их попросили к 14:30. Дисциплинированные работники бюджетной сферы собрались вовремя и одновременно, предсказуемо случилась толкучка.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Подскажите, где найти начальника РОНО Адмиралтейского района?» — кричала какая-то женщина стоявшим у входа полицейским. Они разводили руками. За порядком следили не только люди в форме, но и сотрудники ЧОПа — мужчины с рацией и масками. Они отслеживали журналистов с камерами — несогласованных отправляли восвояси. Фотокорреспондент «Фонтанки» трижды пытался пройти внутрь, а вот, к примеру, журналисту «Петербургского дневника» с камерой это без проблем удалось.



Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

Начало объявили, когда основная часть слушателей митинг-концерта преодолела препятствия в виде рамок металлодетекторов. На входе после этого остались «опасные» предметы, по которым можно судить о социальном составе публики — красные ручки, маркеры, тетради в обложках и книжка с надписью «Мозг».



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Здравствуйте все те, кто может сказать, что его сердце наполняется гордостью от осознания себя частью великой страны и великой государства. Сегодня мы видим флаг нашей страны в месте, в котором начиналась современная история Российской империи. Давайте все вместе покричим Ро--ссии---яяя», — сказал в микрофон ведущий. Толпа недружно отозвалась.



«Это не Россия находится между Востоком и Западом, это Восток и Запад находится между Россией», — воодушевлённо кричал мужчина со сцены.

Несмотря на столь насыщенную патриотизмом атмосферу, на концерт не приехал ни один высокий чиновник, проигнорировали это событие и депутаты Законодательного собрания (хотя ещё за пару часов до этого Константин Чебыкин поздравлял с юбилеем на этом же месте кадетскую школу). Первым слово для поздравлений предоставили участнику боевых действий с августа по октябрь 2022 года — к собравшимся обратился молодой человек по фамилии Бондаренко.



«Это всенародный праздник. Мы чествуем тех, кто несёт ратную службу, обеспечивая защищенность и независимость нашего государства. Я хочу поблагодарить ветеранов Великой Отечественной, именно они защитили наш народ от фашистских захватчиков. Сейчас наши воины героически сражаются, защищая мирных жителей Донбасса. Они проявляют мужество и самоотверженность перед лицом любых трудностей. Их подвиги навсегда останутся в наших сердцах». На прощание солдат пожелал горожанам здоровья, мира и успехов. «Ох, какой молоденький, ну хоть генерала бы прислали какого», — приговаривала, стоя рядом со сценой, женщина в вязаной шапке.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После поздравлений на сцену стали выходить музыканты. Ольга Фаворская спела песню «Я горжусь тобой офицер» (подтанцовкой ей помогали люди в комуфляже), а Роман Юрченко пропел: «Мы, как дети, по парку промчимся с тобой, это если завтра я вернусь. Мы закажем на ужин всё то, что в меню, это если завтра я вернусь».

Единственным исполнителем, который вызвал оживление в толпе, оказался Александр Маршал. «Ого, ничего себе», — приговаривали женщины, переминающиеся от холода с ноги на ногу. Маршал заявил со сцены, что горд быть россиянином и сразу перешёл к делу, то есть к песням.

Между выступлениями ведущий читал собравшимся стихотворения. Например, со сцены прозвучало вот такое:

Едины друзья и подруги — нас страна приютила с тобой на века.

Мы огромной семьёй друг другу поможем,

Долгожданных друзей к себе позовём.



Хоть казах, хоть калмык иль живёшь в Запорожье,

В Донецке, Луганске, Россия — наш дом.

Иногда к стихотворениям добавлялся политпросвет: «Наша страна обрела вновь свои исторические территории. И сейчас мы много вкладываем в то, чтобы наладить там инфраструктуру и подарить радость мирной жизни простым жителям. А наши новые регионы помогут стране выйти на новые этапы развития».

После жидкого «ура» из толпы на сцену вышел блондинистый певец. «Ба, это Басков, что ли?»- потянула за рукав свою подругу румяная бабуля. «Да не, не похож, вроде». «Басков» запел песню из «Приключений электроника»: «Но ты — человек, ты и сильный, и смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой». Подтанцовкой были девочки с касками и кирками, возникла прямая ассоциация с шахтерами.



После очередного творческого номера молодые люди в красных куртках с надписью «Волонтёрская рота» развернули в толпе огромный российский флаг. Ведущий призвал толпу ещё громче кричать «Россия» — всё дело в том, что к этому моменту часть людей начинала понемногу расходиться.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

Одним из последних на сцену вышел волонтёр ОНФ в красной куртке «Волонтёрской роты» Антон. В руках он держал планшет с текстом, очень складно кем-то написанным по случаю торжества. «Меня зовут Антон, я участник команды Молодёжки ОНФ. В этом году 23 февраля воспринимается по-особенному. Раньше мы могли говорить о гражданском обществе, о его задачах и формированиях. Но так сложилось, что именно сейчас во время проведения специальной военной операции, когда против нас фактически действует весь блок НАТО, наш многонациональный народ встал плечом к плечу. Это и ребята, которые ушли добровольцами, и волонтёры, которые, несмотря ни на что, доставляют гуманитарные грузы бойцам. Это и малые и средние предприниматели, которые переводят средствА на поддержку наших ребят. И простая бабушка, которая вяжет носки солдатам на фронт. Любой вклад бесценен, поэтому мы поздравляем не только военных, но и всех людей, чей вклад приблизит победу».



Ведущий поблагодарил за выступление волонтёра Антона. К этому моменту на площади оставалось уже совсем немного людей. Основная масса активно шагала в сторону метро «Горьковская». Один из посетителей Петропавловской крепости, увидев уходящих с митинга бюджетников, остановился, закусил губу и спросил товарища: «Это не эвакуация?»

В Москве, тем временем, тысячи таких же обычных горожан рукоплескали Владимиру Путину в Лужниках.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

