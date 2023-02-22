Праздничный салют дадут в Петербурге в День защитника Отечества. Рассказываем, когда и где

По случаю Дня защитника Отечества в Петербурге 23 февраля состоится праздничный салют. Об этом 22 февраля сообщили в Смольном. Начало в 21:00.



В пресс-службе Западного военного округа отмечают, что по традиции артиллерийские залпы и фейерверки прогремят от стен бастионов Петропавловской крепости над Невой. «Звуковое сопровождение праздничного салюта будет сопровождаться холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, а также пушек Д-44, МТ-12 «Рапира», — рассказали в ведомстве.

Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году. По данным Главархива Москвы, тогда ее назвали Днем Красного подарка и приурочили к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. В целом же история праздника восходит к декрету Совнаркома о создании Рабоче-крестьянской Красной армии — документ был издан 28 января 1918 года. А свое теперешнее название праздник получил только в 1995 году.

