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    Праздничный салют дадут в Петербурге в День защитника Отечества. Рассказываем, когда и где

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    По случаю Дня защитника Отечества в Петербурге 23 февраля состоится праздничный салют. Об этом 22 февраля сообщили в Смольном. Начало в 21:00.

    В пресс-службе Западного военного округа отмечают, что по традиции артиллерийские залпы и фейерверки прогремят от стен бастионов Петропавловской крепости над Невой. «Звуковое сопровождение праздничного салюта будет сопровождаться холостыми выстрелами из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, а также пушек Д-44, МТ-12 «Рапира», — рассказали в ведомстве.

    Впервые дата 23 февраля стала праздничной в 1919 году. По данным Главархива Москвы, тогда ее назвали Днем Красного подарка и приурочили к годовщине боев первых красноармейских частей с немецкими войсками под Псковом и Нарвой. В целом же история праздника восходит к декрету Совнаркома о создании Рабоче-крестьянской Красной армии — документ был издан 28 января 1918 года. А свое теперешнее название праздник получил только в 1995 году.

    О других мероприятиях праздничных выходных — читайте в гиде «Фонтанки».

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