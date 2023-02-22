Куда пойти 23–26 февраля: мир балета в «Манеже», масленичные гулянья и ретроспектива Гайдая

Фото: © Центральный выставочный зал «Манеж» Поделиться Поделиться





В дни длинных выходных вопрос «чем заняться» не останется без ответа: в городе шумит Масленица, и поводов для радости добавляют локальные праздничные и необычные события. Фронтмен «АукцЫона» празднует день рождения большим концертом, «Манеж» открывает новую выставку-блокбастер, а в «Севкабель Порту» собираются близкие Балабанова, чтобы вспомнить и поговорить о нём.



Актуальное «Манеж» погружает в тайны балета

До 21 мая, 6+



Фото: © Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина , фото предоставлено пресс-службой Манежа Поделиться Поделиться





Новый масштабный проект «Манежа» — «Первая позиция» — посвящён русскому балету. Выставочное пространство разделили на зоны и позволили посетителям заглянуть на обычно недосягаемые территории: в «Царскую ложу», «Костюмерный цех» или класс балетной академии. Многое посвящено советскому балету и «анатомии» танцевального искусства. Например, на одной из точек зрители увидят, как, с точки зрения биологии, работает тело человека в движении. В экспозиционный нарратив изящно вплетены личные истории именитых танцовщиков, хореографов и балетмейстеров, а также тех, кто о танце говорил и писал. Среди экспонатов — пуанты Матильды Кшесинской и пачка Галины Улановой, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, афиши знаменитых «Русских сезонов», полотна Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой.



Агония памяти — теперь в Anna Nova

До 15 марта, 18+

Коллективная травма, национальное горе и осознание — вот темы новой экспозиции в галерее Anna Nova. Проект «Памятник памяти» художницы Маяны Насыбулловой погружает зрителя в покинутое и руинизированное пространство, наполненное застывшими фигурами плакальщиц. Автор, с одной стороны, обращается к советскому монументальному искусству, с другой — создаёт собственное пластическое размышление о тотальной скорби и заменяет традиционные символы на более эмоциональные и личные. Так, вместо триумфального огня в зале появляется «колодец, наполненный слезами».



Масленица — в парках и в центре города

С 23 февраля, 0+



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Куда ещё стоит идти на Масленицу, мы расскажем в специальном гиде, следите за публикациями.

Ботсад удивляет цветочными красками

До 12 марта, 6+



Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В павильоне «Зелёный домик» в Ботаническом саду продолжается выставка весенних цветов: в вазах расставлены срезы цветущей сирени, яркие тюльпаны и хрупкие первоцветы. Все выходные 23–26 февраля в Ботсаду проходит фестиваль «Оттепель чувств», и это значит, что по единому билету будут также доступны прогулка по Субтропическому маршруту, парк-дендрарий, новый зал «Растительность Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и раздел «Палеоботаника», открывшийся для горожан впервые за годы.



В музеях

Российские звёзды — герои хроник

До 9 апреля, 18+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Поп- и рок-звезды стали героями многих работ фотографа Сергея Борисова, чьи снимки до весны выставляют в KGallery. Он знаковая фигура богемных кругов 90-х годов. В московской «Студии 50А» Борисова проходили выставки неофициальных художников, отмечались премьеры спектаклей. Герои снимков оттуда — Алла Пугачева, Жанна Агузарова, Эдита Пьеха, Михаил Боярский, София Ротару, участники групп «Кино» и «Аквариум», Джоанна Стингрей, Илья Кабаков и Тимур Новиков. Кадры не раз публиковались в Le Monde, Photo, Vogue, Interview, Spin, показывались в Третьяковской галерее и на других площадках.



«Царское Село» дарит входные к празднику

23 февраля, 10:00–18:00, 0+

В День защитника Отечества ГМЗ «Царское Село» устраивает акцию и бесплатно пускает мужчин в музей «Россия в великой войне». На экспозиции в Ратной палате собраны документы, оружие и предметы быта эпохи Первой мировой.

Послушать музыку

Филармония играет в два раза больше

23 февраля, 0+



Фото: Анна Флегонтова Поделиться Поделиться





В петербургской Филармонии 23 февраля отмечают сразу двумя концертами. Первый из них начнётся в 15:00. «Пушкин квартет» вместе с кларнетистом Павлом Решетниковым исполнят «Времена года» Вивальди, затем — квинтет для кларнета и струнных Вебера и квартет № 1 «Из моей жизни» чешского композитора Сметаны. Государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика» под управлением Александра Канторова выйдет на сцену в 19:00. В программе — музыка корифеев академического стиля: Глинки, Мусоргского, Чайковского.



Rammstein прозвучит на шоу в А2

23 февраля, 19:00, 16+

В клубе А2 начало длинных праздников отметят большим симфоническим Rammstein-шоу. Треки немцев в авторской стилизации исполняет оркестр имени Тилля Линдеманна.

«Моральный кодекс» покоряет толпу



23 февраля, 20:00, 16+

Рокеры из «Морального кодекса» радуют ироничным биг-битом, нео-романтикой и танцевальным рок-н-роллом с пародийными текстами на большом концерте на сцене «Космонавта». Для петербургской публики группа Сергея Мазаева исполнит любимые публикой хиты.

Гаркуша приглашает праздновать с ними

25 февраля, 20:00, 18+

Бессменный фронтмен «АукцЫона», танцор, вокалист и поэт Олег Гаркуша с размахом отмечает свой 62-й день рождения в «Космонавте» в этот уик-энд. Музыканты группы никогда заранее не планируют программу, полагаясь на вдохновение импровизации, так что всё, что будет происходить, — большой сюрприз. Впрочем, точно известно, что за один вечер в клубе прозвучат лучшие хиты с 14 альбомов.



Британский пианист — в Филармонии

25 февраля, 20:00, 6+

В субботу в Большом зале Филармонии британский пианист Фредди Кемпф играет музыку Баха, Шопена, Рахманинова, Бетховена, Чайковского. Кемпф довольно известен в профессиональном мире. Он успел выступить на лучших сценах мира: в зальцбургском Моцартеуме, венских Музикферайне и Концертхаусе, амстердамском Концертгебау, гамбургском Мюзик-холле, цюрихском Тонхалле, лондонском Вигмор-холле и миланском Verdi Auditorium.

Узнать новое

Близкие Балабанова расскажут о нём

25 февраля, 12+



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выставка-путешествие «Балабанов» в «Севкабель Порту» так понравилась петербуржцам, что её продлевали дважды, в последний раз — до 15 марта. В день рождения Алексея Балабанова люди, которые работали с ним и дружили, проведут авторские экскурсии по экспозиции и улицам города. В полдень продюсер и директор компании СТВ Сергей Сельянов поговорит о режиссёре в холле перед экспозицией. В 14:00 группу по «лабиринту воспоминаний» проведёт оператор Сергей Астахов, работавший с Балабановым над «Братом», «Счастливыми днями», «Про уродов и людей». В 16:00 экскурсию начнут музыканты Настя Полева и Егор Белкин. Ближе к дате на сайте проекта появится время встречи с художником по костюмам, вдовой Алексея Балабанова Надеждой Васильевой.



Учёный переосмыслит мир динозавров

26 февраля, 12+



Фото: Википедия Поделиться Поделиться





В воскресенье спикер форума «Ученые против мифов» Дмитрий Соболев выступает в Доме еврейской культуры с научной и при этом довольно нестандартной лекцией «Динозавр здорового человека VS динозавр курильщика». Ведущий объяснит, почему представление об этих существах как о гигантских чешуйчатых ящерах уже давно устарело, и кто такие микроцератопсы, некоторые из которых могли быть размером с чихуахуа или небольшую птицу. В Пулково покажут, из чего состоит самолёт

До февраля 2024 года, 6+

В бывшем терминале «Пулково-2» открылась выставка-посвящение гражданской авиации. Кураторы выстроили экспозицию так, что пришедшие словно бы передвигаются по лабиринту от точки к точке, узнавая всё больше о том, как конструировались и изменялись самолёты. Экспонаты — больше 200 настоящих деталей различных систем: турбин, «чёрного ящика» в разрезе, а также костюмов пилотов, технических моделей и других артефактов. Ответы на, казалось бы, самые простые вопросы («почему самолёт летает» или «как устроен аэропорт») подробно показаны на схемах по аэродинамике и циклорамах.



В театрах

ТЮЗ возвращает «Конька-горбунка»

23 февраля, 6+

В четверг ТЮЗу им. А. А. Брянцева исполняется 101 год, и в честь праздника на Большой сцене — спектакль «Конёк-горбунок». Выбор программы совсем не случаен: именно этой сказкой театр юных зрителей открылся в 1922 году. Сейчас «Конёк-горбунок» — старейшая постановка в городе.

Волшебник Гудвин научит зрителей магии

26 февраля в 12:00, 6+

Перед началом новой рабочей недели театр «Легенда» устраивает иллюзионный музыкальный шоу-спектакль «Волшебник Гудвин: исполнение желаний». Зрители станут непосредственными участниками действия, и вместе с магом, которого играет иллюзионист Андрей Поздняков, попробуют творить реальное волшебство. Основой спектакля стали сразу две книги — «Волшебник страны Оз» Фрэнка Баума и «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Зрители узнают о том, как однажды девочка Элли поспорила со злой колдуньей Гингемой и та перенесла еë в Страну Оз. Элли узнаёт, что помочь ей вернуться домой сможет только добрый волшебник Гудвин.



Шекспир на марийском — в Александринке

26 февраля, 16+

В воскресенье на Новой сцене офлайн и в паблике Александринского театра во «ВКонтакте» онлайн пройдёт специальный показ спектакля Антона Оконешникова «Шекспир. Сонеты» мультижанровой программы Александринского театра «Другая сцена» (III сезон). Драматургическая основа действия строится на литературоведческой идее о том, что за именем Шекспир скрывается англичанин Роджер Мэннерс, 5-й граф Рэтленд, и его сонеты — не что иное, как любовная переписка с женой, Елизаветой Сидни. Интересно, что произведения Шекспира прозвучат не только на русском, но также на татарском и марийском. Часть артистов-участников постановки, как и многие зрители, будет подключаться к происходящему онлайн из других городов России — Альметьевска и Йошкар-Олы.

На экранах

«Сын» Зеллера пробует пройти путь «Отца»

С 23 февраля, 16+



Фото: exponentafilm.ru Поделиться Поделиться





В прокате — картина Флориана Зеллера «Сын». Это вторая часть его «семейной» трилогии: открывающая картина, «Отец», получила два «Оскара». В новой ленте Зеллера Хью Джекман играет успешного юриста Питера, который ушел от жены и сына Николаса к молодой подруге. Он пытается не травмировать ребёнка, однако с подростком начинает происходить что-то странное, и в результате под угрозой оказывается новая семья Питера. На экране с небольшой ролью появится Энтони Хопкинс.



Режиссёр «Чебурашки» выпускает суровое «Бешенство»

С 23 февраля, 16+



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Режиссёр Дмитрий Дьяченко, который только что покорил прокат со своим «Чебурашкой», теперь выпускает ленту совсем недетскую. Картина «Бешенство» — это пугающий сюжет об отце и сыне. Они остаются одни в лесу, где животные массово заражаются бешенством. Ситуация осложняется тем, что молодой герой — бывший наркоман, переживающий период ломки.



Ленты Гайдая — в Доме кино

С 24 до 27 февраля

В конце января исполнилось сто лет со дня рождения Леонида Гайдая, и оглядываясь на эту дату, в Доме кино запускают ретроспективу лент советского классика. В программе — «Бриллиантовая рука» (0+), «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), «Деловые люди» (6+), «За спичками» (12+). Все показы пройдут в 17:00.



«Ленфильм» показывает киноредкости

До 1 марта, 12+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На «Ленфильме» же до самой весны будет идти «Эхо II Московского международного фестиваля архивных фильмов»: программа состоит из показов незаслуженно забытых и малоизвестных картин из фондов. Многие ленты когда-то считались утраченными, но их сумели восстановить. На выходных на экранах окажется, например, картина «Утренний обход» 1979 года с Андреем Мягковым в роли врача, а также «Потомок Чингисхана» — игровое кино 1928 года, снятое Всеволодом Пуговкиным о том, как никому не известный юноша возглавил революционное движение в Монголии.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

