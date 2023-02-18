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    Пресненский суд арестовал обвиняемых в захвате заложников в Москве

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    Фигуранты дела о захвате заложников в цветочном магазине на Таганской заключены под стражу Пресненским районным судом столицы. Об этом 18 февраля сообщает прокуратура Москвы. 41-летний обвиняемый вину не признал и возражал против СИЗО, второй тоже просил домашний арест.

    Следствие считает, что в пятницу вечером фигуранты подъехали на бронированном автомобиле к цветочной точке на Таганской, вошли в помещение и, угрожая огнестрельным оружием, удерживали в заложниках двух женщин, выдвигая различные требования.

    Среди них, как ранее писала «Фонтанка», фигурировали клише из боевиков. Одной из сотрудниц магазина удалось сбежать и нажать тревожную кнопку. В ходе спецоперации с участием спецназа 41-летний налетчик ранил генерал-майора полиции. Ему была оказана медицинская помощь.

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