«Ъ»: Захватившие заложников в цветочном магазине Москвы ранили генерал-майора МВД

Сотрудник правоохранительных органов, получивший ранение во время операции по освобождению заложников в Москве, оказался генерал-майором полиции. Об этом 18 февраля сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, пуля попала в руку начальника управления столичного угрозыска Сергея Кузьмина.



В субботу Пресненский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу Алексея Горюнова и Андрея Сафронова, которые накануне удерживали заложников в цветочном магазине на Таганской улице. Преступники ворвались в павильон, схватили одну из продавщиц и начали требовать деньги. При этом один из налетчиков заявил, что не причинит вреда девушкам.