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    «Ъ»: Захватившие заложников в цветочном магазине Москвы ранили генерал-майора МВД

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    Сотрудник правоохранительных органов, получивший ранение во время операции по освобождению заложников в Москве, оказался генерал-майором полиции. Об этом 18 февраля сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, пуля попала в руку начальника управления столичного угрозыска Сергея Кузьмина.

    В субботу Пресненский районный суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу Алексея Горюнова и Андрея Сафронова, которые накануне удерживали заложников в цветочном магазине на Таганской улице. Преступники ворвались в павильон, схватили одну из продавщиц и начали требовать деньги. При этом один из налетчиков заявил, что не причинит вреда девушкам.

    «[Я спросила], зачем он это делает? [Он говорил], что его сына отправили, — вспомнила пострадавшая. — Всё отняли, говорит, у нас. Ничего не оставили. Я говорю ему: «При чем здесь мы, и я при чем?» Он сказал: «Я вас обижать не буду». Он же большой такой: обнял, и я не могла от него уйти», — объяснила сотрудница магазина в телефонном разговоре с владелицей, пишет MSK1.

    Девушки также рассказали, что преступники потребовали «самолет, коридор за границу и пять миллионов долларов». В конечном итоге налетчиков задержал спецназ. Один из них успел ранить полицейского.

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