Захват заложников в центре Москвы стал уголовным делом. От полиции отстреливались

Уголовное дело по статье о захвате заложников возбуждено после нападения на цветочный магазин в Москве 17 февраля. Задержание подозреваемых не обошлось без стрельбы.
По данным столичного Следственного комитета, один из мужчин, не выпускавших людей из магазина на Таганской улице, несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов.
Дело возбудили по двум статьям о захвате заложников (ст. 206 УК РФ) и посягательстве на жизнь представителя правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).
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«Фигуранты задержаны, в ближайшее время следователи приступят к их допросу», — рассказали в ведомстве.
В прокуратуре уточняли, что с травматическим пистолетом женщину-продавца удерживали двое мужчин.
Как сообщают в ГУ МВД по Москве, в девятом часу вечера в полицию поступила информация о стрельбе на Таганской улице, 31/22. Приехав на место, сотрудники увидели двоих мужчин, которые укрылись в магазине «Цветы», где в тот момент была сотрудница.