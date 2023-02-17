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    Захват заложников в центре Москвы стал уголовным делом. От полиции отстреливались

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    Уголовное дело по статье о захвате заложников возбуждено после нападения на цветочный магазин в Москве 17 февраля. Задержание подозреваемых не обошлось без стрельбы.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы
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    По данным столичного Следственного комитета, один из мужчин, не выпускавших людей из магазина на Таганской улице, несколько раз выстрелил в сотрудника правоохранительных органов.

    Дело возбудили по двум статьям о захвате заложников (ст. 206 УК РФ) и посягательстве на жизнь представителя правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

    Официальный канал прокуратуры г. МосквыОфициальный канал прокуратуры г. Москвы

    «Фигуранты задержаны, в ближайшее время следователи приступят к их допросу», — рассказали в ведомстве.

    В прокуратуре уточняли, что с травматическим пистолетом женщину-продавца удерживали двое мужчин.

    Как сообщают в ГУ МВД по Москве, в девятом часу вечера в полицию поступила информация о стрельбе на Таганской улице, 31/22. Приехав на место, сотрудники увидели двоих мужчин, которые укрылись в магазине «Цветы», где в тот момент была сотрудница.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

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