Прокуратура Москвы показала магазин, где удерживали женщину. Под подозрением двое

Вооружённый мужчина, удерживавший сотрудницу магазина на Таганской улице в Москве, мог действовать не один. Об этом 17 февраля сообщает столичная прокуратура.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
По предварительным данным ведомства, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, удерживали в женщину-продавца, они задержаны. На опубликованном видео, судя по всему, один из них — он на полу и в наручниках.
В пресс-службе столичной полиции сообщают о задержании одного человека. «Гражданка не пострадала», — подтверждают в ведомстве.
Об освобождении заложников из цветочного на Таганской со ссылкой на экстренные службы ранее написали РИА Новости и ТАСС. По данным агентств, вооружённый человек угрожал персоналу и посетителям магазина.