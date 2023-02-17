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    Прокуратура Москвы показала магазин, где удерживали женщину. Под подозрением двое

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    Вооружённый мужчина, удерживавший сотрудницу магазина на Таганской улице в Москве, мог действовать не один. Об этом 17 февраля сообщает столичная прокуратура.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    По предварительным данным ведомства, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, удерживали в женщину-продавца, они задержаны. На опубликованном видео, судя по всему, один из них — он на полу и в наручниках.

    В пресс-службе столичной полиции сообщают о задержании одного человека. «Гражданка не пострадала», — подтверждают в ведомстве.

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    Об освобождении заложников из цветочного на Таганской со ссылкой на экстренные службы ранее написали РИА Новости и ТАСС. По данным агентств, вооружённый человек угрожал персоналу и посетителям магазина.

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