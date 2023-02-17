СМИ: В Москве из цветочного магазина освобождали заложников

Силовики задержали мужчину, который удерживал людей в цветочном магазине на Таганской улице в Москве. Об этом вечером 17 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщил собеседник агентства, мужчина с предметом, похожим на пистолет, удерживал сотрудницу магазина. Кроме того, в цветочном было ещё несколько посетителей.

«Освободили всех заложников в магазине, пострадавших нет», — заявили агентству в экстренных службах.

По информации ТАСС, мужчина ворвался в магазин, угрожал посетителям и персоналу и удерживал людей в здании. Нарушитель порядка задержан, по предварительным данным, он в неадекватном состоянии.