В Петербурге опять объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

В Петербурге вновь объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом вечером в воскресенье, сообщили в пресс-службе Смольного.



По данным Росгидрометцентра, с 21:00 12 февраля до 21:00 13 февраля на территории Петербурга ожидаются сильные порывы ветра до 15 м/с.



«Жёлтый» означает потенциально опасную погоду. Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также необходимо проявлять пешеходам.



«Фонтанка» писала, что по прогнозам, осадков в понедельник в Петербурге будет мало, но ветрено и опять положительная температура воздуха — до +2…+3 градусов. На погоду будет влиять новый циклон, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

