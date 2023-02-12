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    В Петербурге опять объявили «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

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    3 комментария

    В Петербурге вновь объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за погодных условий. Об этом вечером в воскресенье, сообщили в пресс-службе Смольного.

    По данным Росгидрометцентра, с 21:00 12 февраля до 21:00 13 февраля на территории Петербурга ожидаются сильные порывы ветра до 15 м/с.

    «Жёлтый» означает потенциально опасную погоду. Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также необходимо проявлять пешеходам.

    «Фонтанка» писала, что по прогнозам, осадков в понедельник в Петербурге будет мало, но ветрено и опять положительная температура воздуха — до +2…+3 градусов. На погоду будет влиять новый циклон, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

    О том, как жители города радовались солнцу в воскресенье, смотрите в нашем фоторепортаже.

    Многие прогуливались по льду Невы, несмотря на неоднократные предостережения МЧС.

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    Комментарии 3

    hal900012 Фев 2023 в 23:25
    Пресс служба Смольного заботится о депутатах а не онароде..что такое желтый уровень опасности ??тока черту лысому известно..наверно их ветром сносит..не доедают заботятся о людях..дистрофики
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!12 Фев 2023 в 23:16
    я не понимаю зачем вам нужен этот росгидрометцентр
    +0−1
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