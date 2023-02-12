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    Петербуржцы снова гуляют по Неве. Их пытаются образумить

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    1 комментарий

    В воскресенье, 12 февраля, в солнечную погоду петербуржцы вновь пошли гулять по Неве. Большое количество людей на льду зафиксировали супервидовые веб-камеры «Фонтанки».

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    Судя по кадрам, среди гуляющих также замечен катер-амфибия МЧС. Спасатели продолжают предупреждать граждан, что прогулки по льду сейчас смертельно опасны. Однако мало кого это останавливает.

    «Фонтанка» показывала, как в воскресенье петербуржцы радовались солнцу у Петропавловской крепости. Некоторые рискнули даже раздеться и нырнуть в воду.

    При этом в МЧС уже предупредили об ухудшении погодных условий в городе в ближайшие сутки.

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    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    26078160112 Фев 2023 в 15:12
    А что предупреждать? Штраф по 10 тысяч каждому. Сразу научатся себя вести.
    +0−4
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