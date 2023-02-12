Петербуржцы снова гуляют по Неве. Их пытаются образумить

В воскресенье, 12 февраля, в солнечную погоду петербуржцы вновь пошли гулять по Неве. Большое количество людей на льду зафиксировали супервидовые веб-камеры «Фонтанки».
Судя по кадрам, среди гуляющих также замечен катер-амфибия МЧС. Спасатели продолжают предупреждать граждан, что прогулки по льду сейчас смертельно опасны. Однако мало кого это останавливает.
«Фонтанка» показывала, как в воскресенье петербуржцы радовались солнцу у Петропавловской крепости. Некоторые рискнули даже раздеться и нырнуть в воду.
При этом в МЧС уже предупредили об ухудшении погодных условий в городе в ближайшие сутки.