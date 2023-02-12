МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге

В ближайшее время в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом днём в воскресенье, 12 февраля, сообщили в региональном управлении МЧС.



Спасатели ссылаются на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Синоптики прогнозируют в понедельник, 13 февраля, усиление ветра до 15 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.



«Фонтанка» рассказывала, что утром в воскресенье температура воздуха в Петербурге опускалась до минус 10 градусов. Ближе к вечеру ожидается потепление до -1... +1.



О том, как жители города радовались солнцу, смотрите в нашем фоторепортаже.

