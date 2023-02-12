    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, зап

    767мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd72.79eur78.05

    МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге

    6257
    обсудить

    В ближайшее время в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом днём в воскресенье, 12 февраля, сообщили в региональном управлении МЧС.

    Спасатели ссылаются на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Синоптики прогнозируют в понедельник, 13 февраля, усиление ветра до 15 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

    «Фонтанка» рассказывала, что утром в воскресенье температура воздуха в Петербурге опускалась до минус 10 градусов. Ближе к вечеру ожидается потепление до -1... +1.

    О том, как жители города радовались солнцу, смотрите в нашем фоторепортаже.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МЧСПогодаПогода в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close