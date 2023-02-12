Воскресное утро началось с мороза. Но днём потеплеет

Утро воскресенья в Петербурге выдалось морозным — местами термометр показывал до минус 10 градусов. Это стало самой низкой температурой с начала месяца. Однако в течение дня в городе потеплеет, и можно будет спокойно отправляться на прогулку.



Как сообщает утром 12 февраля Северо-Западное УГМС, в первой половине дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ближе к вечеру опять возможен снег. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха рано утром опускалась местами до минус 7 — 10 градусов, днём потеплеет до -1… +1. На дорогах сохраняется гололедица.

