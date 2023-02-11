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    Легкий минус и ничего особенного. Погода в Петербурге после бури угомонилась

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    4 комментария

    Активный циклон «Роберт» не принесет Петербургу 11 февраля ощутимых природных катаклизмов, бушевавших в городе накануне. Ожидается легкий минус, несильный ветер и даже давление около нормы.

    По данным Гидрометцентра, от вчерашнего ветра остался только слабый днем и умеренный вечером субботы. Днем возможен снег, но тоже небольшой. Кроме того, не исключено, что выглянет солнце. Температура днем до -3, а к ночи местами похолодает до -8.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что на погоду в городе влияет «небольшой, но активный циклон». Его назвали «Роберт».

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 4

    27972866911 Фев 2023 в 12:37
    Вчера опять всё замело, просто ужас. Когда уже весна будет?
    +0−0
    27710322511 Фев 2023 в 12:25
    для февраля это еще тепло. Странно, что Фонтанка удивляется обычной метели в феврале
    +2−1
    Гость11 Фев 2023 в 11:20
    Нормальная погода для февраля.
    Если бы ещё улицы лучше чистили и посыпали было бы вообще хорошо.
    Спб
    +1−2
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