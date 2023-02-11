Легкий минус и ничего особенного. Погода в Петербурге после бури угомонилась

Активный циклон «Роберт» не принесет Петербургу 11 февраля ощутимых природных катаклизмов, бушевавших в городе накануне. Ожидается легкий минус, несильный ветер и даже давление около нормы.

По данным Гидрометцентра, от вчерашнего ветра остался только слабый днем и умеренный вечером субботы. Днем возможен снег, но тоже небольшой. Кроме того, не исключено, что выглянет солнце. Температура днем до -3, а к ночи местами похолодает до -8.

Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что на погоду в городе влияет «небольшой, но активный циклон». Его назвали «Роберт».