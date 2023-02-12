В Петербурге второй день солнце. Спешите позагорать

Воскресное утро снова порадовало петербуржцев солнцем. Оно не заходит над городом уже второй день подряд, что даёт возможность некоторым не только позагорать под его лучами, но и решиться на нечто большее. Об этом фоторепортаж «Фонтанки» 12 февраля.
Как отметил в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, такая красота, к сожалению, закончится уже сегодня с приближением атмосферного фронта с запада. Он принесёт осадки, и уже вечером снова пойдет снег, начнёт понемногу усиливаться ветер. «Никуда тут не деться, на понедельник же ждали влияние циклона, вот он и приходит», — написал Колесов.
«Фонтанка» рассказывала, что утром в Петербурге температура воздуха опускалась до минус 10 градусов. Во второй половине дня ожидается в районе -1… +1.