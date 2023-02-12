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    В Петербурге второй день солнце. Спешите позагорать

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    6 комментариев

    Воскресное утро снова порадовало петербуржцев солнцем. Оно не заходит над городом уже второй день подряд, что даёт возможность некоторым не только позагорать под его лучами, но и решиться на нечто большее. Об этом фоторепортаж «Фонтанки» 12 февраля.

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    Как отметил в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, такая красота, к сожалению, закончится уже сегодня с приближением атмосферного фронта с запада. Он принесёт осадки, и уже вечером снова пойдет снег, начнёт понемногу усиливаться ветер. «Никуда тут не деться, на понедельник же ждали влияние циклона, вот он и приходит», — написал Колесов.

    «Фонтанка» рассказывала, что утром в Петербурге температура воздуха опускалась до минус 10 градусов. Во второй половине дня ожидается в районе -1… +1.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии 6

    26078160112 Фев 2023 в 14:29
    А плафоны Троицкого моста на месте! Похоже, что нас ... ввели в заблуждение. Колесов может расслабиться.
    +0−0
    27710322512 Фев 2023 в 14:16
    Могут журналистки "Фонтанки" выбежать на улицу и поприставать к похожим с вопросами, почему они не занимают. Те, кто начнет после вопросов идти загорать-местные
    +0−0
    Evil_Dogooder12 Фев 2023 в 13:40
    Ой, и не говорите, жара такая, что двери нараспашку. Пора помидоры в открытый грунт сажать.
    +3−0
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