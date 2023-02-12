Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в начале новой недели

В понедельник осадков в Петербурге будет мало, но ветрено и опять положительная температура воздуха — до +2…+3 градусов. На погоду будет влиять новый циклон, который приходит в регион, сообщил в воскресенье, 12 февраля, главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

По словам Колесова, положительные температуры завтра днём также будут фиксироваться по всей территории Ленобласти, где ещё минувшей ночью столбик термометра показывал местами до -17… -20. Растянется эта оттепель на пару дней начала недели, уточнил синоптик.

«Фонтанка» рассказывала, что утром в воскресенье температура воздуха в Петербурге опускалась местами до минус 10 градусов. Во второй половине дня потеплело.



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