Шторм с пятницы на субботу «обезглавил» Троицкий мост. Плафоны придется восстанавливать

Штормовой ветер, который куражился в Петербурге вечером 10 февраля и в ночь на 11-е, посрывал плафоны с опор освещения на Троицком мосту. Доставать их пришлось из воды.

Как сообщили «Фонтанке» 12 февраля в «Мостотресте», пострадали металлические короны светильников и один стеклянный плафон. «Все элементы собраны, последний выловили вчера утром. Элементы отправят на восстановление, когда и как быстро их вернут на место, пока говорить рано», — подчеркнули там.