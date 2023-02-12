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    Шторм с пятницы на субботу «обезглавил» Троицкий мост. Плафоны придется восстанавливать

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    3 комментария

    Штормовой ветер, который куражился в Петербурге вечером 10 февраля и в ночь на 11-е, посрывал плафоны с опор освещения на Троицком мосту. Доставать их пришлось из воды.

    Как сообщили «Фонтанке» 12 февраля в «Мостотресте», пострадали металлические короны светильников и один стеклянный плафон. «Все элементы собраны, последний выловили вчера утром. Элементы отправят на восстановление, когда и как быстро их вернут на место, пока говорить рано», — подчеркнули там.

    Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» показывала, как шторм гулял по Петербургу в пятницу. Кое-где опрокинуло остановочный павильон, где-то сорвало элементы кровли, сотрудники МЧС выезжали на сообщения об угрозе обрушения конструкций. В городе закрыли сады и парки, вода поднялась, однако все это не отпугнуло рыбаков, которые продолжали выходить на лед и которых пришлось оттуда принудительно выгонять.

    Фото: Анастасия Барашкова/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    Джастис12 Фев 2023 в 13:51
    Разрушается исторический Петербург постепенно. Скоро останутся самые огромные в мире башня, стадион, флагшток и каток.
    +0−2
    26078160112 Фев 2023 в 12:33
    Кто возместит ущерб? Колесов из Гидрометцентра?
    +0−5
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