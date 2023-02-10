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    Меня не пугают ни волны, ни ветер. Более сотни отчаянных петербуржцев МЧС пришлось вытаскивать со льда

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    Несмотря на непогоду, далеко не все петербуржцы вняли призыву не выходить на лед. Все могло закончиться печально, но на помощь подоспели сотрудники МЧС.

    Согласно данным на шесть вечера, за 10 февраля на берег доставили 103 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области. О пострадавших не сообщается.

    Как писала «Фонтанка», из-за сильного ветра вода в Петербурге поднялась, что создало колоссальную нагрузку на лед. Сегодня выходить на залив особенно опасно, и спасатели следят за акваторией и берегом.

    Эти меры предосторожности неизлишни: над Финским заливом ветер достигает 20–24 м/с, в Кронштадте — 24 м/с. О том, что наделал в городе ураган, читайте в нашем материале.

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    ШтормУраганФинский заливШторм в Петербурге
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    Комментарии 1

    своих не бросаем10 Фев 2023 в 19:00
    ну хотят люди , зачем мешать то?
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