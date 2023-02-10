Будни апокалипсиса — смотрите онлайн. Главный синоптик Петербурга предупреждает, что этот ветер ещё не самый сильный

Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В ближайшие часы 10 февраля город останется во власти ветра и метели, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Сейчас над акваторией Финского залива ветер достигает 20–24 м/с, в Кронштадте — 24 м/с. Вода снова прибывает.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Марина Мамонтова/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Вот она, настоящая февральская погода. Так что кто планирует идти домой с работы, можно подождать», — пишет Колесов в своём телеграм-канале. По его словам, на локаторе видно, что снега хватит на весь вечер. При этом ветер ещё не набрал всей силы — самый мощный придёт чуть позднее. «Так что пока ждем милостей от природы», — резюмирует синоптик.



Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов Поделиться Поделиться





Горожане и корреспонденты редакции давно не видели такой погоды и делятся своими видео с «Фонтанкой». Из-за сильного снега видимость снижена, «Лахта Центр» не разглядеть. Пешеходам сложно противостоять ветру, например на проспекте Медиков женщина с трудом «упаковывает» ребёнка в коляске. Сотрудники МЧС уже выезжали на вызовы по поводу угрозы падения конструкций.



«Фонтанка.ру»

Очевидцы продолжают сообщать о «потерях». В Мурино опрокинуло остановку, а на Новосмоленской набережной, 1, элементы кровли упали на припаркованные автомобили, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

Как выглядит снежный шторм в Финском заливе, показывает в своём телеграм-канале Дирекция КЗС. Видно, как ветер сносит птиц. Напомним, дамбу закрыли в 12:25, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Также закрыты парки и скверы. Уровень воды растёт. К 15 часам он достиг +97 см на ординаре у Горного института и +114 см на дамбе у С2. Сохраняется угроза разрушения ледового покрова.



КЗС

Если вы по совету Александр Колесова не хотите выходить на улицу, а предпочитаете наблюдать за непогодой безопасно — на экране компьютера или смартфона, смотрите онлайн-трансляцию супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

