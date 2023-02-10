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    Будни апокалипсиса — смотрите онлайн. Главный синоптик Петербурга предупреждает, что этот ветер ещё не самый сильный

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    6 комментариев
    Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»
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    В ближайшие часы 10 февраля город останется во власти ветра и метели, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Сейчас над акваторией Финского залива ветер достигает 20–24 м/с, в Кронштадте — 24 м/с. Вода снова прибывает.

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    «Вот она, настоящая февральская погода. Так что кто планирует идти домой с работы, можно подождать», — пишет Колесов в своём телеграм-канале. По его словам, на локаторе видно, что снега хватит на весь вечер. При этом ветер ещё не набрал всей силы — самый мощный придёт чуть позднее. «Так что пока ждем милостей от природы», — резюмирует синоптик.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Горожане и корреспонденты редакции давно не видели такой погоды и делятся своими видео с «Фонтанкой». Из-за сильного снега видимость снижена, «Лахта Центр» не разглядеть. Пешеходам сложно противостоять ветру, например на проспекте Медиков женщина с трудом «упаковывает» ребёнка в коляске. Сотрудники МЧС уже выезжали на вызовы по поводу угрозы падения конструкций.

    «Фонтанка.ру»

    Очевидцы продолжают сообщать о «потерях». В Мурино опрокинуло остановку, а на Новосмоленской набережной, 1, элементы кровли упали на припаркованные автомобили, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

    Как выглядит снежный шторм в Финском заливе, показывает в своём телеграм-канале Дирекция КЗС. Видно, как ветер сносит птиц. Напомним, дамбу закрыли в 12:25, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Также закрыты парки и скверы. Уровень воды растёт. К 15 часам он достиг +97 см на ординаре у Горного института и +114 см на дамбе у С2. Сохраняется угроза разрушения ледового покрова.

    КЗС

    Если вы по совету Александр Колесова не хотите выходить на улицу, а предпочитаете наблюдать за непогодой безопасно — на экране компьютера или смартфона, смотрите онлайн-трансляцию супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру»
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

    О проекте «(От)Личный Петербург»

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    Комментарии 6

    VKuser19996280610 Фев 2023 в 16:52
    Меня больше удивляет платёжка за отоплени.Было 1900, а стало 4200
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 16:42
    " смотрите онлайн-трансляцию супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург»."
    5-ую камеру "Дворцовый мост-Благовещенский мост" залепило, ничего не видно, протрите пожалуйста..)
    +0−0
    Гость10 Фев 2023 в 15:58
    "В ближайшие часы 11 февраля..." - из Японии что ли пишите заметки?
    +0−0
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